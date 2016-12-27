Автовокзал запустил новый сайт

Автовокзал Якутска сообщает жителям республики о запуске нового сайта – www.avtovokzal-yakutsk.ru. Сайт разработан для удобства горожан и получения полной информации о расписаниях и тарифах, действующих в настоящее время.

На сайте в феврале 2017 планируется запуск он-лайн покупки билетов по всем направлениям.

Якутян просят посетить сайт и направить свои замечания и предложения через форму обратной связи. Также автовокзал сообщает об установке в зале ожидания терминала по продаже транспортных карт для проезда по Якутску.

Акционерное общество «Автовокзал» является крупным агентством по диспетчеризации автобусных перевозок и приглашает всех перевозчиков Республики к заключению договоров на новый 2017 года.

30 декабря 2016 года в 10 часов на 2 этаже автовокзала в администрации состоится аукцион на право заключения договоров для аренды под установку кофе-точки и/или вендинговых автоматов или банковских и иных терминалов. Приглашаются заинтересованные предприниматели к заключению договора – стартовая цена 7500 рублей.

По всем вопросам в рабочее время можно обращаться: Якутск, улица Октябрьская, 24, 2 этаж, администрация. Телефон: 36-35-17, e-mail: avto-vokzal@rambler.ru