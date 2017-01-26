АВС и «Сахамедиа» подписали договор о сертификации тиражей газет «Якутия» и «Саха Сирэ»

Бюро тиражного аудита — АВС и холдинг «Сахамедиа» заключили договор о сертификации тиражей газет «Якутия» и «Саха сирэ». На сегодняшний день в Реестре АВС опубликованы сертифицированны е тиражные данные 720 общенациональных , московских и региональных изданий и выпусков, которые можно посмотреть здесь.

«Сахамедиа» является многопрофильным конвергентным холдингом, чья работа неоднократно высоко оценивалась на федеральном уровне. В рамках холдинга создан и функционирует один из самых современных медиа-центров в России, а сайт ЯСИА и газеты «Якутия», «Саха сирэ» демонстрируют хорошую динамику, стали ближе к читателям и выполняют важные функции по информированию жителей региона.

«Саха сирэ», в 2016 году отметившая 95-летие государственной газеты на якутском языке, успешно запустила сахаязычный сайт «Эдэр Саас», который содержит уникальный контент и в первые дни работы вошел в топ-15 рейтинга Якнета. В 2017 году 100-летие отпразднует одно из самых авторитетных изданий Дальнего Востока — газета «Якутия». Готовится к запуску новая дискуссионная интернет-площадк а ʺgazetayakutiaʺ.

Общественно-поли тические газеты «Якутия» и «Саха сирэ», входящие в состав ОАО «РИИХ Сахамедиа», являются официальным источником информации руководства республики и распространяются по всей территории региона.

В 2017 году они стали 24-полосными еженедельниками и доставляются в районы и города республики на основе редакционной подписки по заявкам как юридических, так и физических лиц. 11 января вышел в свет первый номер газеты «Саха сирэ» после смены редакционной модели и дизайна издания, 12 января жители республики увидели новую «Якутию». Тираж обновленных изданий составил 47 и 40 тысяч экземпляров соответственно.

Заявляемый для сертификации среднегодовой тираж газет составляет: у газеты «Якутия» — 50 000 экземпляров, у газеты «Саха Сирэ» — 40 000 экземпляров. В настоящий момент издания проходят этап заполнения тиражной декларации для публикации данных в Реестре ABC, после чего должны пройти процедуру начального тиражного аудита, на основании которого будет осуществлена их сертификация.

Бюро тиражного аудита — ABC в России создано в ноябре 2010 года отраслевыми некоммерческими организациями (Союзом издателей «ГИПП», Союзом журналистов России и МОО Ассоциация бухгалтеров и аудиторов «Содружество») на основе передового мирового опыта с целью обеспечения независимой экспертизы (сертификации и аудита) тиражей печатных изданий. С июля 2012 года в состав участников АВС входит Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР).