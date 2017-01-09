Антон Сафронов возглавил министерство инвестиционного развития и предпринимательства Якутии

Егор Борисов на расширенном планерном совещании с участием членов кабмина и руководства администрации главы и правительства республики объявил о назначении Антона Сафронова министром инвестиционного развития и предпринимательства Якутии. Ранее он работал начальником службы эксплуатации нового филиала компании TOTAL в Папуа-Новой Гвинее.

Напомним, ранее Ил Дархан Егор Борисов поручил в оперативном порядке решить все кадровые вопросы, активизируя привлечение резервистов. 7 декабря объявлено о проведении конкурса на вакансию министра инвестразвития и предпринимательства. Из 31 претендента к собеседованию были допущены шесть человек.

Антон Сафронов родился 4 сентября 1982 года в селе Амга. С 1988 по 1999 годы обучался в Амгинской СОШ №1, Чурапчинской спортивной школе-интернате и Училище олимпийского резерва.

В мае 2014 года Сафронов был назначен начальником службы эксплуатации нового филиала компании TOTAL в Папуа — Новой Гвинее, организованного в рамках реализации совместного с компаниями InterOil и Oil Search проекта по разведке, добыче и эксплуатации группы богатейших газовых месторождений «Elk/Antelope» с целью производства и экспорта сжиженного природного газа (СПГ) на перспективные азиатские рынки.

До начала работы в Папуа — Новой Гвинее, с июля 2011 по апрель 2014 годов, занимал должность директора по маркетингу СПГ в Юго-Восточной Азии и отвечал за выход компании на новые рынки региона в рамках расширения газового портфеля ТOTAL.

Он заключил самый первый долгосрочный контракт TOTAL на поставку СПГ в Сингапур с крупнейшим национальным организатором портфельных поставок, Pavilion Energy. Закрепил лидирующую позицию TOTAL в качестве перспективного поставщика газа на Филиппинах.

Сафронов был принят на работу в TOTAL летом 2011 года, после окончания Гарвардского университета и Массачусетского технологического института (MIT) с двойной степенью магистра. В Гарварде он специализировался на экономике и международном развитии, а в MIT – на МВА с уклоном на финансы и инженерные системы в нефтегазовой отрасли. В период обучения проходил практику во Всемирном банке в Вашингтоне (Округ Колумбия), где основным направлением его работы была оценка эффективности инвестиций в энергетику и инфраструктуру Африки.

Имеет международный опыт работы, приобретенный в таких странах как Канада, Джибути, Франция, Ирак, Кувейт, Папуа — Новая Гвинея, Россия, Сингапур и США.

Сафронов занимался вольной борьбой. Является чемпионом Дальнего Востока и сертифицированным тренером борьбы United World Wrestling (UWW), а также президентом Федерации спортивной борьбы Папуа — Новой Гвинеи.

Является гражданином России.