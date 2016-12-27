Анна Яновская: Якутское кино меня по-настоящему трогает

Режиссер картины «Якутские бриллианты», посвященной феномену локального кинобума, Анна Яновская в интервью рассказала о том, почему заинтересовалась культурой республики, как съемочная группа раскроет данную тему и стоит ли идти на этот фильм в кинотеатр.

Как все начиналось

Идея снять фильм о Якутии родилась давно, когда мы поняли, что здесь началось бурное движение в жанре кинематографа. Впервые я услышала об этом от своих коллег, они рассказали, что у вас производится очень много фильмов, которые покрывают практически норму всей России. Забавный факт: если в профильной федеральной отчетности по кино есть какая-то недостача по количеству выпущенных картин, то ведомства «добирают» якутскими фильмами. Я смотрела многие ваши ленты, и они меня по-настоящему трогают. Мне это интересно, и я хочу это исследовать. Иначе бы сюда не приехала.

О том, как все устроено

Мне очень нравится принятый у вас подход к съемкам. Как говорит Квентин Тарантино, если хочешь снимать – снимай. В России часто происходит так, что люди выпускаются из институтов, ждут денег, им их не дают. Они ждут дальше, стареют, запал пропадает, но они все так же ждут денег. Каждый раз возникают причины, которые не дают снимать. А потом эти причины превращаются в перманентное такое состояние. Есть очень много талантливых людей, которые никак не могут проявиться, потому что у них нет возможности снять фильм. Мы все понимаем, что он требует достаточно высокий бюджет. Но сейчас стало очень хорошо развиваться такое движение, как малобюджетное кино.

О самом фильме

Наш фильм является документально-игровым, и это неслучайно. Все это в соответствии со сценарием. Главную роль играет замечательный московский артист Алексей Юдников, которого я знаю очень давно – мы с ним закончили мастерскую Марка Захарова в ГИТИСе. У него есть жажда открытий и поиска чего-то нового. Только такому человеку по силам приехать из Москвы в Якутск.

Сюжет следующий: наш главный герой – актер, играет роли в театре, относительно востребован, но недоволен своей профессиональной судьбой. Формально он имеет все признаки успешности: известный стэнд-ап комик, у него много фанатов. Но он хочет играть серьезные главные роли. Мечтал о Голливуде, однако известный якутский режиссер пригласил его в Сахавуд. Он попадает на съемочную площадку, снимается в одном фильме, в другом. Потом ему не хватает денег поехать домой, ведь мы знаем, что в малобюджетном кино работа актера практически никогда не оплачивается. Ему уже нужно домой, а тут начинается половодье. Какое-то время он не может выбраться – денег на билет на самолет у него нет. И он пускается во все тяжкие – выступает в клубах и подобных им местах. Через его восприятие, мироощущение мы и познаем феномен якутского кино.

Об особенностях производства

В Якутии у меня есть приятель – известный режиссер Сергей Потапов. Он мне когда-то давно говорил, что будет снимать вообще бесплатно. Как только я начала заниматься кино, у меня всегда была мысль максимально удешевить производство.

Потому что на самом деле очень важно, чтобы была идея. Причем она должна быть такой, чтобы к ней цеплялось очень много одержимых людей. И вообще если фильму суждено родиться, он обязательно родится, несмотря на все препятствия, включая безденежье.

Мне понравилась система, когда на фильм тратится очень мало денег, а потом он с успехом идет в кинотеатрах. Фильмы снимаются, билеты покупаются, ленты окупаются. И система работает. И тогда уже хочется улучшать качество, кредит доверия возрастает, люди вкладывают деньги в дальнейшее производство.

Вообще идея локального кинематографа мне очень близка. Я хорошо помню кино своего детства – замечательные советские фильмы Данелии, Рязанова, которые и являлись тогда нашим локальным кинематографом. Они были очень востребованы в Советском Союзе, но почему-то не пользовались такой же популярностью на Западе.

О будущем

Мы планируем, что у фильма будет большой полноценный прокат в кинотеатрах. К тому же есть очень большой фестивальный прокат в России и Европе. Весь мой опыт участия в европейских фестивалях говорит о том, что кино с национальным колоритом всегда востребовано, потому что людям интересно посмотреть про то, чего они не знают. Им интересно погрузиться в ту жизнь, какая им неведома.

Мне бы хотелось, чтобы наш кинематограф все же был популярен на Западе. Так как всяческие попытки угнаться за Голливудом, как показывает практика, успеха не приносят. Нет одинаковых людей и одинаковых историй. У каждой нации должен быть свой собственный путь.

О предпосылках успеха

Мы презентовали наш проект на питчинге Московского международного кинофестиваля, где присутствовало большое количество европейских продюсеров. Получили большую поддержку и заинтересованность одного из лондонских продюсеров, который готов сотрудничать с нами для продвижения ленты на международной сцене. Эта оценка нам очень лестна, ведь кто как не он по-настоящему понимает, какой материал будет интересен.

Сегодня, когда меня спрашивают, чем я занимаюсь и что сейчас снимаю, я отвечаю, что в Якутии кинобум. И по моим ощущениям в Европе практически никто об этом не знает. Они очень удивляются и говорят: просто феномен какой-то. Людям очень интересно узнать детали: что это такое, как все происходит, как устроено производство.

О предварительных итогах

Наш визит к вам – больше исследование, такой research. Я думаю, что в результате его мы определим местных актеров, которые смогут сыграть заметные роли в фильме. Изучаем местность, ведь фильм документальный и нуждается в героях. После этой поездки явно будем дописывать сценарий. Вообще он у нас есть, но это только первая версия. Я не была здесь никогда, но приехала, увидела обстановку, почувствовала атмосферу. Сейчас уже вырисовываются какие-то люди, которые будут участвовать и будут героями. У нас сегодня первый съемочный день, мы работали с семи утра и приехали к вам на интервью буквально со съемки. Для вас это не очень холодно, но для нас провести шесть часов при температуре -35 градусов – впервые в жизни такое испытание.