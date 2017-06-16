Анна Соловьева: Связавший ребенка продавец должен понести суровое наказание за свой поступок

Правоохранительные органы должны принять все установленные законом меры в отношении продавца одного из овощных киосков Якутска, который связал несовершеннолетнего якобы в воспитательных целях. Об этом в комментарии ЯСИА сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Анна Соловьева.

«То, как повел себя работник овощного ларька, является серьёзным правонарушением. Надеюсь, что следственные органы примут все меры по отношению к данному мужчине, вплоть до возбуждения уголовного дела. Что касается проступка ребенка, то вина за это лежит полностью на его родителях», — подчеркнула Анна Соловьева.

Кроме того, она призвала министерство по развитию институтов гражданского общества занять в данном вопросе более активную позицию: «Минобществу необходимо провести разъяснительную работу с членами национально-культурных объединений. Я сама могу прочитать для них курс лекций. Люди, приезжающие в Якутию, должны неукоснительно соблюдать законы, уважать наши традиции, уклад жизни».

Напомним, сегодня в социальной сети появилось видео, на котором продавец овощного ларька поймал ребенка и решил наказать: связал ему руки и рот скотчем и держал внутри помещения в «воспитательных» целях.

Плачущего мальчика увидели случайные покупатели и потребовали немедленно освободить. Только после этого мужчина развязал рыдающего «пленника» и настойчиво стал доказывать его вину, показывая видеозапись с камеры. Возмущенные выходкой приезжего гостя женщины сняли на видео стоящего на коленях ребенка, который умолял «дяденьку» отпустить его домой.