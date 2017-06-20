Андрей Панов: Газификация населенных пунктов Якутии – социально значимый проект

Четыре района Якутии будут газифицированы от магистрального газопровода «Сила Сибири». К такому решению пришли глава региона Егор Борисов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер во время Петербургского экономического форума. О деталях соглашения на брифинге рассказал министр промышленности и геологии республики Андрей Панов.

«Программа развития газоснабжения Якутии на 2016-2025 годы предусматривает подведение голубого топлива к четырем районам – Олекминскому, Ленскому, Алданскому и Нерюнгринскому. На эти цели будет направлено более 13 миллиардов рублей», — уточнил Андрей Панов.

По его словам, всего планируется газифицировать 29 населенных пунктов, общая протяженность газопровода – 761 километр. Голубое топливо получат более 6650 домовладений, а также некоторые котельные, сельскохозяйственные и промышленные предприятия.

В настоящее время «Газпром» заключил договоры на выполнение проектно-изыскательных работ по газопроводам-отводам, ГРС и межпоселковым сетям к населенным пунктам региона.

«Что касается самого соглашения, изначально предлагалось подписать текст в шаблонной редакции. Однако нам удалось изменить пару пунктов. Упор был сделан на экологической ответственности и социально-экономическом взаимодействии», — подчеркнул глава республиканского Минпрома.

Андрей Панов заявил, что газификация населенных пунктов в такой большом субъекте, как Якутия, является социально значимым проектом: «Людям это необходимо, так как они либо топят дома углем, либо дровами, вырубая лес вокруг. Голубое топливо намного упростит жизнь. Строительство газопровода – сложный процесс, который требует больших затрат, как финансовых, так и временных. Но власти региона идут на это, глава республики Егор Афанасьевич всегда подчеркивает, что бюджет у нас социально ориентированный. Мы будем работу продолжать, несмотря на то, что с экономической точки зрения это невыгодно, задача государства – улучшить качество жизни на селе».