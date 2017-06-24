Андрей Мартынов: Якутия подготовит специалистов сельского хозяйства новой формации

В рамках реализации указа главы республики о кадровой политике в аграрном секторе Малая сельскохозяйственная академия Якутии станет площадкой для подготовки специалистов новой формации с инновационно-производственным складом ума, владеющих передовыми научными знаниями. Об этом заявил руководитель департамента кадровой политики и муниципальной службы АГиП региона Андрей Мартынов.



Отметим, что на прошлой неделе Ил Дархан издал указ, согласно которому республика разработает систему развития непрерывного аграрного образования до 2030 года. При этом должны быть предусмотрены создание центров лицензирования и повышения квалификации, организация прикладных конкурсов и многое другое.

«Сельскому хозяйству Якутии нужны специалисты новой формации. Еще в 2000 году Егор Борисов, будучи директором Якутского НИИ сельского хозяйства, создал Малую сельхозакадемию для привлечения талантливой молодежи в аграрную науку и проведения профориентационной работы.



Сначала были избраны первые «академики» из числа школьников, студентов, аспирантов и молодых кандидатов наук. За 20 лет работы через академию прошли тысячи ребят. Многие воспитанники получили дипломы специалистов сельского хозяйства и агробиологии. Сегодня малая академия гордится своими выпускниками — кандидатами и докторами наук, работающими в производстве и занимающими руководящие позиции в отрасли.

Создание МСХА стало основой для сохранения и развития научного кадрового потенциала аграрной науки республики», — отметил Андрей Мартынов в комментарии ЯСИА.

По его словам, в рамках реализации указа перепрофилирование учреждения в научно-образовательный центр «Малая сельскохозяйственная академия» станет основой для скрупулёзного и комплексного подхода в системе непрерывного аграрного образования.

«Будут подготовлены специалисты сельского хозяйства новой формации с передовыми научными знаниями и инновационно-производственным складом ума», — подчеркнул руководитель департамента.