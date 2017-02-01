Андрей Мартынов: Никакой массовой командировки госслужащих в Красноярск не было

Командировка парламентариев и госслужащих в Красноярск, где проходил традиционный международный турнир серии Гран-при памяти Ивана Ярыгина, стала поводом для проверки, которую инициировал глава Якутии Егор Борисов. Ситуацию прокомментировал руководитель департамента кадровой политики администрации главы и правительства Якутии Андрей Мартынов.

По словам Андрея Мартынова, оформление служебных командировок членов кабмина и госслужащих категории «руководители» проводится согласно постановлению правительства Якутии «О порядке и условиях командирования государственных гражданских служащих».

Проекты распоряжений о командировании руководителей иных органов исполнительной власти (комитетов, департаментов, управлений, инспекций), заместителей министров, заместителей председателей государственных комитетов согласовываются с курирующими зампредом.

«В Красноярский край был командирован заместитель министра спорта республики Семен Чердонов для сопровождения и оказания практической помощи якутским спортсменам на традиционном международном турнире «Иван Ярыгин». Никакой массовой командировки госслужащих в Красноярск не было, так как помимо Чердонова там присутствовал только один представитель исполнительной власти категории «руководители» — первый заместитель председателя Госкомитета по делам Арктики Иван Павлов. Он принял участие в мероприятиях межпарламентского сотрудничества Заксобрания Красноярского края и Госсобрания (Ил Тумэн)», — подчеркнул Мартынов.

Как отметил руководитель департамента кадровой политики, Красноярский край является давним партнёром Якутии по развитию таежного оленеводства и поддержке коренных малочисленных народов Севера.

«Отчет по итогам командировки Павловым будет представлен. По факту посещения Красноярска представителями парламента ничего не могу сказать, так как это прерогатива законодательной власти», — заявил он.

По информации Мартынова, мониторинг по служебным командировкам госслужащих на базе информационно-аналитической системы «Государственная и муниципальная служба РС(Я)» проводится ежеквартально. Чиновники в обязательном порядке предоставляют отчет в письменном виде.