Андрей Геласимов: Якутия меня не отпускает!

О «региональной идентичности» в рамках круглого стола, посвященного столетнему юбилею газеты «Якутия», рассказал известный российский писатель, автор романа «Холод» Андрей Геласимов. Мероприятие, в котором приняли участие социологи, журналисты, общественные деятели, прошло в постпредстве республики в Москве.

Напомним, Андрей Геласимов стал одним из блогеров обновленной интернет-газеты «Якутия». Свой первый пост он посвятил Северу, точнее тому, как суровый край влияет на характер человека.

«Я родился в Иркутске, живу в Подмосковье около 10 лет, поездил по миру. Но наиболее значимый, как мне кажется, сочный период моей жизни провел в республике. Наверное, по «региональной идентичности» я являюсь якутянином. Здесь заканчивал школу, университет, преподавал, здесь родились мои дети. И я всегда нахожу повод гордиться родной Якутией», — сказал Андрей Геласимов.

Писатель вспомнил один случай из 90-х. Тогда в столицу региона приехала группа специалистов из британского академического заведения для проведения конкурса по результатам сдачи экзамена TOEFL (английский для иностранцев). Начали они с Москвы, с института им. Мориса Тореза, двигались на восток. Якутск был одним из последних пунктов их остановки. Цена вопроса — 1 миллион долларов: университет-победитель получал на эту сумму два лингафонных кабинета, оборудованных по последнему слову техники, и трехмесячные стажировки для всех преподавателей вуза.

«Конечно, мы очень волновались, но помочь студентам во время экзамена уже не могли. Дети сдавали абсолютно честно: шпаргалки были исключены, поскольку англичане привезли свои тесты. Экзаменаторы слетали во Владивосток, вернулись в Якутск и объявили: у вас первое место. То есть наши учащиеся побили результаты университета имени Мориса Тереза и всех остальных. Это был повод для безумной гордости: и за то, что мы, преподаватели, так неплохо трудимся, и за то, что ребята у нас такие талантливые! И с тех пор эта идентичность, эта гордость за Якутию меня не отпускает!» — подчеркнул он.

Геласимов признался, что сокурсники по ГИТИСу называли его «якут», а он с гордостью нес это определение: «Знаете, во мне вообще нет якутской крови. То есть наше сознание — не этническое, а, скорее, географическое: приехал из республики – значит, якут. Потом, когда вышла моя первая книга в Париже, во Франции я не был известен вообще никому. И вот, получив ее экземпляр в Москве, я на обложке вижу…якутское лицо. То есть «La Soif» («Жажда»), Париж, действие происходит в Подмосковье, а на обложке – якут! Вот такой привет из республики. И это бесконечно происходит. Не так давно по приглашению Сергея Соловьева приезжаю в Ханты-Мансийск на кинофестиваль. И что же? Якутский фильм «Мой убийца» завоевал приз российского жюри. И так постоянно!».

Роман Андрея Геласимова «Холод» ставит рекорды