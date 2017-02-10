Анатолий Попов: Власти Якутии должны отстаивать свою позицию в вопросе приватизации акций АЛРОСА

Сохранение контроля государства над управлением АК «АЛРОСА» является определяющим условием того, что стратегически важная компания продолжит работать во благо всех жителей России и Якутии. Об этом в комментарии ЯСИА заявил ветеран алмазной промышленности Анатолий Попов.
«Еще в начале 2000-х годов я высказывал опасения по поводу возможной продажи акций АЛРОСА. Причин для приватизации множество — ситуация в экономике, бюджетные проблемы. Сейчас продолжаю настаивать, что государство должно сохранить контроль над алмазной монополией. Руководству республики необходимо упорно отстаивать свою позицию. Нельзя забывать, что природные богатства принадлежат народу», — заявил Анатолий Попов.
Напомним, правительство России утвердило прогнозный план (программу) и основные направления приватизации федерального имущества на 2017-2019 годы. Документом предусматривается сокращение доли участия государства в АК «АЛРОСА» до 29% + 1 акция с координацией продажи ценных бумаг, находящихся в собственности Якутии и муниципалитетов. Полученные средства могут быть направлены на развитие инфраструктуры региона. Как ЯСИА сообщили в министерстве имущественных и земельных отношений РС(Я), у республики нет планов по дальнейшей приватизации акций компании.
Эксперт: Право районов «алмазной провинции» распоряжаться акциями АЛРОСА закреплено законом