Анатолий Попов: Власти Якутии должны отстаивать свою позицию в вопросе приватизации акций АЛРОСА

Сохранение контроля государства над управлением АК «АЛРОСА» является определяющим условием того, что стратегически важная компания продолжит работать во благо всех жителей России и Якутии. Об этом в комментарии ЯСИА заявил ветеран алмазной промышленности Анатолий Попов.

«Еще в начале 2000-х годов я высказывал опасения по поводу возможной продажи акций АЛРОСА. Причин для приватизации множество — ситуация в экономике, бюджетные проблемы. Сейчас продолжаю настаивать, что государство должно сохранить контроль над алмазной монополией. Руководству республики необходимо упорно отстаивать свою позицию. Нельзя забывать, что природные богатства принадлежат народу», — заявил Анатолий Попов.

Напомним, правительство России утвердило прогнозный план (программу) и основные направления приватизации федерального имущества на 2017-2019 годы. Документом предусматривается сокращение доли участия государства в АК «АЛРОСА» до 29% + 1 акция с координацией продажи ценных бумаг, находящихся в собственности Якутии и муниципалитетов. Полученные средства могут быть направлены на развитие инфраструктуры региона. Как ЯСИА сообщили в министерстве имущественных и земельных отношений РС(Я), у республики нет планов по дальнейшей приватизации акций компании.

Анатолий Попов родился 21 марта 1947 года в селе Орто-Нахара Ленского района Якутской АССР. Окончил геологоразведочный факультет Якутского государственного университета по специальности «подземная разработка месторождений полезных ископаемых», Хабаровскую высшую партийную школу. Вся трудовая деятельность связана с объединением «Якуталмаз» (впоследствии АЛРОСА), где с 1972 начинал с должности отсадчика обогатительной фабрики No8 Айхальского ГОКа. Впоследствии руководил крупнейшим в АЛРОСА Удачнинским ГОКом. В 2007 году был назначен вице-президентом АЛРОСА. Почетный гражданин Мирнинского и Ленского районов. Кавалер ордена Трудового Красного Знамени, ордена «Полярная звезда». Ветеран алмазной промышленности. В настоящее время на пенсии.

Эксперт: Право районов «алмазной провинции» распоряжаться акциями АЛРОСА закреплено законом