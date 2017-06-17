АЛРОСА сменит De Beers в Дубаи

Первая в мире по выручке от продажи алмазов компания De Beers планирует закрыть свой офис в Дубаи (ОАЭ). Причина — снижение спроса со стороны местных предприятий. АК «АЛРОСА», наоборот, сотрудничество с Дубаи расширит. Дубайский офис De Beers, открытый в 2011 году, завершит свою работу 31 июля. Основные объемы аукционных торгов алмазами переместились в индийский Мумбаи, в котором в 2015 году создали особую налоговую зону при Бхаратской алмазной бирже. До этого многие индийские клиенты приезжали за алмазным сырьем в Дубай.

В De Beers утверждают, что собираются переориентироваться на индийский рынок, где спрос растет. Представители компании добавляют, что необходимость в постоянном присутствии в Дубаи отпала.

Глава АЛРОСА Сергей Иванов на встрече с исполнительным председателем Дубайского центра торговли Ахмедом Бен Сулеймом сообщил, что предприятие намерено расширить сотрудничество с Дубаи в торговле алмазной продукцией.

Стороны обсудили возможность расширения присутствия АЛРОСА на Дубайской алмазно-бриллиантовой бирже и договорились об усилении борьбы с реализацией незадекларированной алмазной продукцией синтетического происхождения.

В 2016 году АЛРОСА продала в ОАЭ алмазного сырья на 259,5 млн долларов США.