АЛРОСА реформирует собственную геологическую службу

Вопрос о реформировании геологической службы АЛРОСА поднимался неоднократно. В 2016 году было принято принципиальное решение. В рамках совершенствования организационной структуры планируется создать три подразделения с четкими и логичными функциями, которые будут ясно разграничены. Об этом 7 апреля в Мирном на собрании хозактива АЛРОСА сообщил первый вице-президент компании Игорь Соболев.

«Для АЛРОСА ключевым остается вопрос воспроизводства и наращивания минерально-сырьевой базы. Результатом упорного труда коллектива геологоразведочного комплекса в 2016 году стало суммарное увеличение запасов алмазов на 58,4 млн карат», — сказал Игорь Соболев.

В последнее время решение этой стратегической задачи связано с рядом проблем. Ресурсная база в традиционных районах добычи истощается, поэтому поисковые работы приходится вести на новых территориях — удаленных, со сложными горно-геологическими, климатическими условиями, слаборазвитой инфраструктурой. В настоящий момент все выходящие на поверхность трубки открыты, и поиск новых кимберлитовых трубок затруднен наличием слоя перекрывающих пород. Кроме того, ввиду недостатка государственного финансирования компания за собственные средства вынуждена выполнять геологоразведочные работы на региональной стадии.

«Безусловно, решение этих проблем невозможно без корректировки законодательной и нормативной базы. Такая работа ведется постоянно. Но главной задачей остаются поиск и использование внутренних резервов, повышение эффективности геологоразведочного комплекса», — отметил первый вице-президент АЛРОСА.

Общее планирование и выполнение геологических и геофизических работ будет осуществлять геологическая экспедиция. Организацией технологических процессов горных и буровых работ займется горнобуровая экспедиция, а прогнозированием, методологическим обеспечением, проведением научно-аналитических работ — научно-исследовательское предприятие.

Оптимизация структуры геологоразведочного комплекса за счет исключения дублирующих функций, сокращения избыточных вспомогательных мощностей, повышения оперативности управления, концентрации усилий на приоритетных объектах позволит добиться снижения затрат и повысит качество работы, подчеркнул Соболев.

С целью повышения эффективности в АЛРОСА разрабатываются и внедряются современные технологии и новые методы поиска месторождений алмазов. В 2016 году проведены опытно-методические работы по радиоволновому просвечиванию межскважинного пространства, выполнена комплексная аэро-геофизическая съемка с использованием высокоэффективной канадской системы. Программа инновационного развития и технологической модернизации предприятия на 2016-2023 годы признана одной из лучших среди компаний с государственным участием. Основными задачами новой программы, на реализацию которой планируется направить 14,5 млрд рублей, являются создание новых экономически эффективных технологий обогащения алмазов, повышение продуктивности геологоразведочных работ, поиск новых областей применения алмазов в перспективных отраслях промышленности.