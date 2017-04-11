АЛРОСА реформирует корпоративную пенсионную программу

АЛРОСА проводит работу по реформированию корпоративной пенсионной программы. С 1 июля 2017 года начнет действовать новый механизм формирования пенсии работников компании, основанный на принципе паритетного финансирования.

«Компания подходит к 60-летнему рубежу своей деятельности. Поэтому закономерно, что уже сегодня количество корпоративных пенсионеров составляет довольно значимое число — 19 тысяч человек, и оно будет ежегодно расти. Расчеты показывают, что при таком развитии событий в определенный момент обязательства по выплате корпоративной пенсии могут стать для АЛРОСА неподъемными. Особенно в отношении той категории работников, которые недавно пришли на производство и достигнут пенсионного возраста через несколько лет. Ситуация диктовала необходимость разработки нового положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников предприятия», — заявил 7 апреля в Мирном на собрании хозактива первый вице-президент компании Игорь Соболев.

Сегодня документ, вступающий в силу с 1 июля 2017 года и учитывающий интересы всех категорий работников, принят правлением компании и согласован с профсоюзом «Профалмаз». В его основу лег принцип паритетного финансирования пенсии. Это общероссийский тренд, которому уже последовали крупные корпорации — ЛУКОЙЛ, Газпром, «Норильский никель», РЖД, а теперь и АЛРОСА.

Суть нового положения заключается в том, что финансирование негосударственной пенсии будет осуществляться компанией совместно с работником.

«На добровольные отчисления сотрудников АЛРОСА станет выплачивать встречные взносы в соотношении 1:1. Это значит, что каждый вложенный в пенсию рубль работника обеспечат 100%-ной доходностью, которую не может гарантировать ни один банк. Все средства будут инвестироваться пенсионным фондом с целью получения доходов, а также ежегодно направляться на индексацию уже сформировавшихся на личном пенсионном счете накоплений», — сообщил Соболев.

Чтобы работникам было легче понять условия и результаты новой программы, на сайте НПФ «Алмазная осень» есть электронный калькулятор, где каждый сотрудник, внеся личные данные о стаже, возрасте, а также предполагаемые параметры выплат, может рассчитать размер своей будущей негосударственной пенсии.