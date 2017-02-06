Алексей Стручков: В 2017 году мы прогнозируем рост экономики и увеличение доходов населения

— За последние пять лет темпы развития экономики Якутии стабильно превышали среднероссийский уровень. Это связано с тем, что основная доля продукции, прежде всего добывающих отраслей, ориентирована на экспорт. С учетом девальвации национальной валюты, в конце 2008 года выручка наших компаний в рублевом эквиваленте значительно возросла, что сказалось на прибыльности и основных макроэкономических показателях. В прошлом году рубль укрепился, что отразилось на прибыли основных добывающих компаний, работающих в республике. По отдельным предприятиям мы наблюдаем снижение выручки и, соответственно, уменьшение объемов налоговых отчислений. По ряду компаний тенденция иная. Это связано с изменением конъюнктуры мировых сырьевых рынков. Например, по алмазодобывающему комплексу абсолютно другая картина и хорошие показатели роста экономики.

На 2017 год мы заложили не менее чем трехпроцентный рост экономики региона. Это связано с реализацией и выходом в активную фазу ряда приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых в Якутии. Речь идет об увеличении объемов добычи нефти, угля, продолжении строительства крупных инфраструктурных объектов — газопровода «Сила Сибири», освоении Эльгинского угольного месторождения, запуске Инаглинского угольного комплекса.

В этом году прогнозируем рост промышленного производства более чем на 2% (в 2015 темпы составляли 1,6%). Ожидаем увеличения инвестиционной активности. Если в оценке за 2016 год объем инвестиций по отношению к 2015 году увеличился примерно на 25%, то в 2017 году предполагаем, что почти в 1,7 раза произойдет рост объемов инвестиций.

Кроме того, возможна некая стабилизация в рознице. Оборот розничной торговли вырастет более чем на 2% против небольшого снижения, наблюдавшегося в прошлом году. Это связано со снижением темпов инфляции как в стране в целом, так и на региональном уровне. Это результат мер, предпринимаемых Банком России, Минфином РФ по стабилизации национальной валюты.

Планируется, что в декабре 2017 года инфляция составит примерно 4,9%. В декабре прошлого года этот показатель достигал 6%. Среднегодовое значение индекса потребительских цен снизится с почти 8% по итогам 2016 года до 6% в текущем году.

Объем инвестиций в 2017 году составит 479 миллиардов рублей, более половины из них приходится на строительство газопровода «Сила Сибири». Прогнозируется увеличение инвестиций от компаний «Сургутнефтегаз» и «Роснефть», осваивающих нефтегазовые месторождения на западе Якутии.

В 2017 году должны вырасти объемы строительства жилья. Это связано с реализацией и завершением к сентябрю программы переселения граждан из аварийного жилфонда. Делаем упор и на увеличение объемов индивидуального строительства.

В числе крупных проектов хотел бы отметить запуск новых промышленных площадок на территории индустриального парка «Кангалассы». Ряд резидентов планирует начать производство в I-II кварталах 2017 года. В рамках инвестпрограммы намечен ввод более 60 объектов социальной инфраструктуры — школ, детских садов, домов культуры, больниц и так далее. Перед Играми Манчаары в Верхневилюйске будут сданы в эксплуатацию крупные спортивные объекты. Также введем перинатальный центр в Якутске.

Надеемся, что в текущем году будет дан старт реализации проекта по строительству мостового перехода через реку Лену в районе Якутска, а также решатся вопросы по конкретным срокам завершения строительства железной дороги до Нижнего Бестяха.

В числе прогнозов на текущий год — снижение уровня безработицы до 7,1%, рост среднемесячной заработной платы более чем на 7% в номинальном выражении, увеличение среднедушевых доходов населения почти на 6%.

Что касается уточнения прогнозных показателей, то изменения, которые происходят в мировой и российской экономике, будут влиять на экономику республики. Если произойдут какие-то глобальные изменения, то, конечно, наши прогнозы будут пересмотрены и скорректированы.