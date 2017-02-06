Алексей Стручков: В 2017 году мы прогнозируем рост экономики и увеличение доходов населения

За последние пять лет темпы развития экономики Якутии стабильно превышали среднероссийский уровень. Каковы планы правительства в наступившем году и чего ожидать жителям республики, в интервью ЯСИА рассказал первый вице-премьер — министр экономики региона Алексей Стручков.
— За последние пять лет темпы развития экономики Якутии стабильно превышали среднероссийский уровень. Это связано с тем, что основная доля продукции, прежде всего добывающих отраслей, ориентирована на экспорт. С учетом девальвации национальной валюты, в конце 2008 года выручка наших компаний в рублевом эквиваленте значительно возросла, что сказалось на прибыльности и основных макроэкономических показателях. В прошлом году рубль укрепился, что отразилось на прибыли основных добывающих компаний, работающих в республике. По отдельным предприятиям мы наблюдаем снижение выручки и, соответственно, уменьшение объемов налоговых отчислений. По ряду компаний тенденция иная. Это связано с изменением конъюнктуры мировых сырьевых рынков. Например, по алмазодобывающему комплексу абсолютно другая картина и хорошие показатели роста экономики.
На 2017 год мы заложили не менее чем трехпроцентный рост экономики региона. Это связано с реализацией и выходом в активную фазу ряда приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых в Якутии. Речь идет об увеличении объемов добычи нефти, угля, продолжении строительства крупных инфраструктурных объектов — газопровода «Сила Сибири», освоении Эльгинского угольного месторождения, запуске Инаглинского угольного комплекса.
В этом году прогнозируем рост промышленного производства более чем на 2% (в 2015 темпы составляли 1,6%). Ожидаем увеличения инвестиционной активности. Если в оценке за 2016 год объем инвестиций по отношению к 2015 году увеличился примерно на 25%, то в 2017 году предполагаем, что почти в 1,7 раза произойдет рост объемов инвестиций.
Кроме того, возможна некая стабилизация в рознице. Оборот розничной торговли вырастет более чем на 2% против небольшого снижения, наблюдавшегося в прошлом году. Это связано со снижением темпов инфляции как в стране в целом, так и на региональном уровне. Это результат мер, предпринимаемых Банком России, Минфином РФ по стабилизации национальной валюты.
Планируется, что в декабре 2017 года инфляция составит примерно 4,9%. В декабре прошлого года этот показатель достигал 6%. Среднегодовое значение индекса потребительских цен снизится с почти 8% по итогам 2016 года до 6% в текущем году.
Объем инвестиций в 2017 году составит 479 миллиардов рублей, более половины из них приходится на строительство газопровода «Сила Сибири». Прогнозируется увеличение инвестиций от компаний «Сургутнефтегаз» и «Роснефть», осваивающих нефтегазовые месторождения на западе Якутии.
В 2017 году должны вырасти объемы строительства жилья. Это связано с реализацией и завершением к сентябрю программы переселения граждан из аварийного жилфонда. Делаем упор и на увеличение объемов индивидуального строительства.
В числе крупных проектов хотел бы отметить запуск новых промышленных площадок на территории индустриального парка «Кангалассы». Ряд резидентов планирует начать производство в I-II кварталах 2017 года. В рамках инвестпрограммы намечен ввод более 60 объектов социальной инфраструктуры — школ, детских садов, домов культуры, больниц и так далее. Перед Играми Манчаары в Верхневилюйске будут сданы в эксплуатацию крупные спортивные объекты. Также введем перинатальный центр в Якутске.
Надеемся, что в текущем году будет дан старт реализации проекта по строительству мостового перехода через реку Лену в районе Якутска, а также решатся вопросы по конкретным срокам завершения строительства железной дороги до Нижнего Бестяха.
В числе прогнозов на текущий год — снижение уровня безработицы до 7,1%, рост среднемесячной заработной платы более чем на 7% в номинальном выражении, увеличение среднедушевых доходов населения почти на 6%.
Что касается уточнения прогнозных показателей, то изменения, которые происходят в мировой и российской экономике, будут влиять на экономику республики. Если произойдут какие-то глобальные изменения, то, конечно, наши прогнозы будут пересмотрены и скорректированы.
— В 2016 году была поставлена задача построить 600 тысяч квадратных метров жилья и она выполнена. Введено 603,7 тысячи, в том числе 243,3 тысячи ИЖС.
В 2017 году предстоит ввести не менее 600 тысяч кв. м. В условиях бюджетных ограничений отдельные меры господдержки, к сожалению, для нас будут сокращены. В том числе и по социальной поддержке жилищного строительства. Приоритетом мы определили ликвидацию аварийного жилфонда. Тем не менее, будем продолжать хорошие начинания, заложенные в предыдущие годы — поддержка молодых семей, строительство и благоустройство жилья в сельской местности.
В числе основных задач — возведение жилья для работников бюджетной сферы, молодых специалистов, выезжающих работать в село. На эти цели в рамках господдержки общереспубликанского движения «Моя Якутия в XXI веке» в инвестпрограмме заложено 500 миллионов рублей.
Кроме того, будем работать с федеральным центром. Продолжим участие в программах министерства строительства и ЖКХ России по получению субсидий для отдельных категорий граждан.
Рассчитываем, что в 2017 году порядка 800 молодых семей улучшат свои жилищные условия.
— Для Якутии вопросы жизнеобеспечения, поддержки ЖКХ всегда были и остаются в числе приоритетных. В рамках инвестпрограммы на 2017 и плановый период до 2019 года предусматривается ввод в эксплуатацию 12 инфраструктурных объектов, в том числе газового хозяйства, газораспределительных сетей, внутрипоселковых сетей, а также локальных водопроводов в сельской местности. Планируется строительство новых котельных.
— В приоритете всегда была помощь малому и среднему предпринимательству, ориентированному на производство местной продукции, а также занятому в строительном, агропромышленном комплексах, перерабатывающих отраслях.
Основные меры господдержки в 2017 году будут сохранены. Это выдача гарантий через Фонд поддержки предпринимательства на привлечение кредитных ресурсов в банках на реализацию проектов, а также налоговые преференции — снижение ставки, принимаемое для ряда предпринимателей, в том числе по упрощенной системе налогообложения. Но это будет касаться в первую очередь тех, кто занимается производством.
Мы продолжим меры поддержки предпринимателей, которые работают в северных и арктических районах. Речь идет о компенсации части затрат по уплате за электрическую и тепловую энергию, так как они занимают значительную часть в структуре себестоимости в отдельных производствах. Эти меры направлены на сохранение конкурентоспособности и доступности продукции для потребителей.
Справка: В 2016 году на поддержку малого и среднего бизнеса направлено 1,1 млрд рублей, что позволило оказать около 50 тысяч единиц разносторонней помощи 963 субъектам малого и среднего предпринимательства, тем самым сохранено 3 420 и создано 523 рабочих мест.
— Перед принятием решений необходимо четко понимать цели господдержки. Местное производство — это в первую очередь новые рабочие места со стабильными доходами, которые обеспечивают занятость населения. Мы должны ориентироваться на потенциальные рынки сбыта, объемы продукции. Необходим скрупулезный и внимательный подход к экономическим показателям каждого проекта, меры поддержки должны быть направлены исключительно на реальные разработки.
В числе приоритетов традиционно пищевая промышленность и переработка сельскохозяйственной продукции. Эти направления имеют потенциальный рынок сбыта и объемы для увеличения производств с точки зрения повышения качества и конкурентоспособности при снижении издержек.
Мы должны говорить о развитии высокотехнологичных производств, нацеленных на рост производительности, рентабельности и качества продукции.
В Якутии возводятся десятки социальных объектов, что означает наличие потенциального рынка сбыта продукции предприятий стройиндустрии. Сегодня наши производственные мощности загружены в среднем на 60-70%. Мы должны создать условия и принять меры поддержки для их эффективного использования.
Традиционно говорим о развитии характерных для Якутии отраслей перерабатывающей промышленности — алмазогранильной и ювелирной. В настоящее время по России в «гранилке» мы занимаем примерно 10%, ювелирном производстве — более 2%. Рынок при этом достаточно большой и он стабилизировался в этом году, несмотря на существенное падение спроса в 2015. Этой ситуацией надо воспользоваться и поддержать наши предприятия. Потенциал для этого есть. К сожалению, таких компаний осталось мало. Но и меньшими силами возможно производить большее количество востребованной продукции.
Ряд вчерашних резидентов технопарка «Якутия», запустивших проекты как стартапы, вошли в ТОСЭР индустриальный парк «Кангалассы», что изменило объемы производства. Такого рода проекты будут поддержаны государством. Например, ООО «Саха-Липснеле», производящее котлы длительного горения. Эта продукция очень востребована нашими жителями, особенно в сельской местности в рамках программ по благоустройству жилья, по решению задач с теплоснабжением частного сектора. Лакокрасочная продукция компании «Бигэ» сегодня узнаваема и востребована предприятиями стройкомплекса республики, населением. Таких направлений и проектов достаточно. Думаю, все они при правильном подходе имеют право на поддержку. Под этими подходами я понимаю «упаковку» проекта — разработку соответствующих технико-экономических обоснований, доказательства рентабельности, конкурентоспособности и создание новых рабочих мест.
В этом году мы во второй раз провели в Якутске «Стартап-тур» с участием экспертов из фонда «Сколково». На региональном уровне были отобраны инновационные проекты, которые могут получить статус резидентов парка «Сколково» либо получить гранты Фонда Бортника. Это реальная поддержка стартаперов, которые в будущем могут стать резидентами ТОСЭР и внести свой вклад в местное производство.
— На полях II Восточного экономического форума было заключено 15 договоров на 325 миллиардов рублей. Среди них можно отметить соглашение между АК «АЛРОСА», министерством природных ресурсов РФ и правительством Якутии, в рамках которого компания планирует инвестировать более 71 миллиона рублей на строительство узла обратной закачки карьерных и дренажных вод в Западный разлом, а также на реконструкцию очистных сооружений в городе Удачный.
Кроме того, следует отметить соглашение между Корпорацией развития республики и Агентством по развитию человеческого капитала, направленное на подготовку квалифицированных кадров для приоритетных инвестпроектов. Если переводить в денежные эквиваленты, то мы оцениваем их примерно в 200 миллиардов рублей с учетом проектов, реализуемых на территории Якутии.
Также были заключены соглашения между ДВУЭК, АЛРОСА и правительством РС(Я) по электроснабжению вилюйской группы улусов и Накынского месторождения алмазов. Сюда предполагается вложить более 11 миллиардов рублей.
Если говорить о сотрудничестве с иностранными компаниями, то необходимо отметить меморандум с «Хоккайдо корпорейшн», который направлен на развитие сельского хозяйства, туристского потенциала. Его мы оцениваем примерно в 30 миллиардов рублей.
В ходе поездки в Японию мы заключили соглашение о совместной реализации проекта под условным названием «Город умного земледелия», предусматривающий создание производственного комплекса, включающего объекты кормовой базы, животноводческие фермы, переработку продукции. Также он предполагает развитие социальной и инженерной инфраструктуры. Сегодня мы совместно с администрацией Хангаласского улуса приступили к разработке бизнес-плана, который станет основой технико-экономического обоснования, где будут прописаны сроки начала реализации, объем требуемых капитальных вложений.
Заключено соглашение с компанией «Komaihaltec Inc.» по строительству ветроустановки в Тикси. Этот проект направлен на развитие возобновляемых источников энергии.
Подписаны два соглашения с компанией «Kawasaki» по возведению комплекса с когенерацией — предусматривающего одновременное производство электрической и тепловой энергии на территории Вилюйского улуса. Один из них будет реализован в городе Вилюйске, второй — в поселке Кысыл- Сыр.
Мы заключили это соглашение совместно с Якутской топливно-энергетической компанией (ЯТЭК). Для чего эти проекты нужны? Как вы знаете, Вилюйский улус испытывает определенные сложности, связанные с недостатком электроэнергии при возрастающих объемах потребления.
Эти проекты уже находятся в практической плоскости. В настоящее время идет разработка технико-экономического обоснования. После этого начнется строительство самих объектов.
— Действительно, для республики проблема бедности достаточно серьезная. По данным официальной статистики, порядка 19% от общего населения имеют доходы ниже прожиточного минимума в расчете на члена семьи. В какой-то степени это и математический фактор, который в основном связан с тем, что в Якутии высокая рождаемость и средний коэффициент семейности у нас, в сравнении со среднероссийскими показателями, достаточно высокий.
Но это не повод для самоуспокоения. Мы действительно видим и чувствуем, как живет население, особенно в сельской местности, где очень высокий уровень безработицы. В отдельных районах он превышает 10%. Необходимо принимать меры по созданию новых рабочих мест, производств со стабильными доходами.
Не менее важный аспект — адресные меры социальной поддержки, которые вводятся в рамках реализации федерального законодательства. В этом направлении в течение 2017 года планируется завершить работу по анализу количества семей, получающих меры господдержки и переходу на адресную помощь.
В республике ранее внедрили новую форму оказания государственной социальной помощи отдельным категориям. Прежде всего на основе социального контракта. Выделяются определенные субсидии из бюджета, на которые люди приобретают скот либо открывают собственное дело, то есть начинают получать стабильный доход.
Второе направление — это выделение семьям с пятью и более детьми субсидий на приобретение жилья. Установлен республиканский материнский капитал «Семья», который выдается при рождении третьего и последующих детей.
Глава Якутии в августе прошлого года подписал указ о мерах государственной поддержки многодетных семей. В рамках реализации этого документа с 2017 года будем принимать меры по формированию необходимой инфраструктуры для жилищного строительства.
С прошлого года впервые начали применяться критерии нуждаемости с учетом как материального, так и имущественного положения семьи. В этой связи помощь в виде единовременного социального пособия была направлена нуждающимся малоимущим с крайне низким уровнем доходов. Такие выплаты по итогам 2016 года получили свыше 5,4 тысяч семей, в которых проживает более 13,2 тысяч детей. Общая сумма составила около 215 миллионов рублей.
В соответствии с указом главы республики единовременная социальная помощь на строительство и приобретение жилья выделена семьям, имеющим 10 и более несовершеннолетних детей. Для обучающихся детей из малоимущих и многодетных семей установлены дополнительные компенсационные выплаты на приобретение школьной формы.
В соответствии с проектом «Стратегии-2030», одобренным правительством Якутии, мы планируем реализовать проект по обеспечению доступности и качества социальных услуг для населения, одним из основных направлений которого является повышение адресности мер социальной поддержки со стороны государства.