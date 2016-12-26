Алексей Стручков: Правительство Якутии утвердило проект Стратегии-2030

Правительством Якутии утвержден проект Стратегии развития РС(Я) до 2030 года с целевым видением до 2050 года. По словам первого вице-премьера — министра экономики региона Алексея Стручкова, это лишь первый этап работы над документом, впереди – согласование его с федеральными ведомствами и принятие парламентом республики.

Документ предусматривает три варианта развития событий, согласно которым ежегодный рост главного экономического показателя — валового регионального продукта — должен составить от 2,5 до 5,5% к 2050 году. В Стратегии заложены меры государственной поддержки, развития местной промышленности и доведение ее доли в структуре ВРП с 2 до 8% к 2030 году.

«По целевому варианту к 2030 году предполагаем достичь роста ВРП в 1,8 раза в сопоставимых ценах к 2015 году. К 2050 году этот рост составит 2,5%. Мы прогнозируем к 2030 году рост численности населения Якутии до более чем 1 млн человек, увеличение продолжительности жизни до 77 лет, сокращение уровня бедности до 8%, снижение уровня безработицы и повышение реальных денежных доходов населения и покупательной способности в 1,6 раза к показателям 2015 года», — прокомментировал Алексей Стручков.

Общий объем инвестиций в основной капитал, необходимый для реализации всех мероприятий Стратегии, составит более 6 трлн рублей. В ежегодном режиме это порядка 92 млрд рублей бюджетных инвестиций, остальные средства будут привлекаться за счет инвесторов и заемных средств.

В итоговом варианте проекта учтены замечания, поступившие по результатам общественного обсуждения документа. Разработчикам поступило более тысячи предложений, больше половины из них внесли муниципальные образования.

«В основном предложения касались строительства конкретных объектов и мероприятий. Все они будут учтены в тех документах, которые примут по схеме реализации Стратегии, — плане мероприятий, новой редакции республиканских госпрограмм и других нормативно-правовых актах, в которых пропишут конкретные действия. Что касается глобальных предложений по развитию тех или иных отраслей промышленности, изменения сроков начала освоения месторождений, определения приоритетов с точки зрения инфраструктурного развития, то все они учтены в варианте, который мы сегодня утвердили», — пояснил глава Минэкономики региона.