Алексей Колодезников: Первые грузы с топливом из Усть-Куйги в Депутатский отправят 7 февраля

Из-за снежных заносов на участке трассы «Яна» в изоляции от Усть-Куйги, где хранятся основные запасы топлива, оказались поселок Депутатский и село Сайылык. В настоящее время идут работы по пробивке одностороннего движения.

«На сегодняшний день ситуация остается без существенных изменений. Дорожники обещают наладить одностороннее движение на участке 115 км — 140 км. Надеемся напряжение в Сайылыке снять», — сообщил глава Усть-Янского района Георгий Федоров.

Информация была озвучена в ходе видеоселектора под руководством первого вице-премьера Алексея Колодезникова.

Сообщается, что в селе Сайылык запасов котельного топлива хватит на 12 суток, дизтоплива — на 19. Энергетики и коммунальщики решили направить в муниципалитет в общей сложности 130 тонн дизельного топлива из поселка Депутатский, где хранится 380 тонн горячего. Ориентировочно этих запасов должно хватить до 25 марта.

«Ничего критического в ситуации на сегодняшний день не вижу. Топливо в селе есть. Нам надо восполнять объемы ТЭР в Депутатском», — подчеркнул Колодезников.

«Пролаз» от Усть-Куйги до Депутатского длиной 24 км дорожники обещают открыть к 7 февраля. Тогда же в Депутатский с топливом поедут первые четыре грузовика с 53 тоннами топлива. Чтобы избежать риска затора, по узкому коридору будет разрешено движение только по одной груженой автомашине в сопровождении тяжелой техники. Всего в перевозке грузов из Усть-Куйги в Депутатский задействуют 7-8 автоцистерн.

Вместе с тем с завтрашнего дня правительственная комиссия в Усть-Янском улусе планирует провести обмеры и актирование всех дорожных участков для оценки времени на организацию полноценного двустороннего движения. В случае необходимости не исключается вариант с использованием старого автозимника, где будет проведена аналогичная работа.

«Старый автозимник надо рассматривать, трассировку делайте. Мы примем по нему отдельное решение. Но, с другой стороны, надо приводить в порядок существующую автодорогу. Иначе начнем технику рассредотачивать и потеряем время», — заметил первый вице-премьер.

Сегодня в работах на участках трассы «Яна» задействовано 3 бульдозера, в начале следующей недели ожидается пополнение тяжелой техники до 6 единиц. Кроме того, «Дороги Арктики» готовы привезти тяжелый бульдозер уже в эти выходные дни.