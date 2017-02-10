Алексей Колодезников: Открытие автозимников на севере Якутии — на особом контроле властей региона

Позднее открытие автозимников на севере Якутии из-за обилия снега и относительно теплой погоды заставляет республиканские власти принимать упреждающие меры. По словам первого вице-премьера региона Алексея Колодезникова, сегодня основной задачей является завоз топлива на места с созданием необходимых запасов энергоресурсов.

«Мы обязательно должны завезти топливо на текущий отопительный период и создать запас на следующий год с учетом того, чтобы у нас хватало горючего даже в форс-мажорных ситуациях», — сообщил представителям СМИ Алексей Колодезников.

По его словам, глава республики Егор Борисов из-за сложившейся ситуации поручил рассмотреть вопрос логистики по северным и арктическим районам. В частности, в ближайшее время будет принято решение о переброске дорожной техники в Усть-Янский и Среднеколымский районы для организации движения к следующему открытию автозимников. При этом зампред правительства обратил внимание, что такие погодные условия на севере, где снежный покров на отдельных участках достигает от 1,5 до 2 метров, не наблюдались последние 20 лет.

«В этом году автозимники открылись позже из-за большого количества снега, но за счет того, что в прошлом году мы создали запас, смогли продержаться. Без этого организационного решения ситуация была бы намного сложнее», — убежден Колодезников.

Открытие автозимников находится на особом контроле руководства республики. В настоящее время в Среднеколымском улусе открыто два проезда через Ойусардах и Аргахтах до Андрюшкино. Продолжается пробивка автозимника к этому населенному пункту со стороны Черского, где хранятся запасы дизтоплива «Якутскэнерго». Кроме того, Якутия выделила энергетикам 300 тонн топлива в Среднеколымске, оттуда же организован завоз сырой нефти по линии ГУП «ЖКХ».

Отдельно отслеживается работа по открытию автозимника на Алеко-Кюель, чтобы обеспечить завоз угля. Проезд до Березовки планируется открыть ориентировочно через две недели. Ранее авиатранспортом в село были завезены продовольственные товары, но в большей степени правительство республики беспокоит то, что население не может добраться до райцентра и требуется завоз топлива. Всего среднеколымчанам на открытие местных дорог выделяется 16 млн рублей.

«Если говорить о Среднеколымском районе, то у нас есть еще объемы завоза 16 тысяч тонн угля из Зырянки в Среднеколымск. Сегодня доложили, что дорога позволяет осуществлять перевозки, в том числе по населенным пунктам, с учетом того, что должны сделать запас на осенне-зимний период», — добавил первый вице-премьер.

Не менее сложная ситуация сложилась в Усть-Янском районе, где снегом «запечатало» круглогодичную трассу Усть-Куйга — Депутатский. На днях удалось организовать односторонний проезд, первые машины с грузом уже прошли до места назначения. В связи с предстоящей переброской больших объемов топлива для мини-ТЭЦ в Депутатском автодорога должна быть приведена в нормативное состояние не позднее середины февраля.

«Действительно, требуются существенные объемы угля, поэтому энергетики бьют тревогу. Думаю, после 15 февраля «Якутскэнерго» сможет организовать перевозки. Им эта задача поставлена», — добавил Алексей Колодезников.

Вместе с тем, если погодные условия не позволят организовать должное движение автотранспорта по основному направлению, рассматривается запасной вариант — пробивать старый автозимник с Усть-Куйги напрямую через Сайылык и далее на Депутатский, где дорога идет по закрытой местности и снега меньше.

«Это решение пока не принято. По предварительным прогнозам, до 15 февраля сможем привести автодорогу Усть-Куйга – Депутатский в нормативное состояние», — подчеркнул Колодезников.