Алексей Еремеев: Бессрочная приватизация жилья – это ответ на обращения и предложения граждан

Депутаты Государственной думы приняли поправки, которые снимают ограничения по срокам для бесплатной приватизации жилья. Соответствующее предложение внесли члены фракции «Единой России». Ранее закон предполагал, что действие программы закончится 1 марта 2017 года.

«Продление бесплатной приватизации жилья стало ключевой темой повестки заседания Госдумы. Благодаря инициативе партийцев, проект закона принят единогласно – 422 голоса «за». Всего за одну неделю депутатами нашей фракции во всех законодательных собраниях и представительных органах России проведены почти 2 тысячи встреч и более 500 личных приемов граждан», — сообщил ЯСИА председатель постоянного комитета Госсобрания (Ил Тумэн) по государственному строительству и законодательству, руководитель фракции «Единая Россия» в парламенте региона Алексей Еремеев.

Мнения о необходимости завершения всеобщей бесплатной приватизации в 2017 году ранее придерживалось правительство РФ. Высказывались аргументы о том, что сохранение этой программы мешает развитию рынка арендного жилья и формированию местными властями маневренного жилищного фонда.

Однако люди, которые уже воспользовались бесплатной приватизацией, в большинстве случаев говорили, что не стоит ставить какие-то ограничения по срокам или категориям граждан.

«Мнение людей с мест члены фракции донесли до председателя партии, главы правительства Дмитрия Медведева. Обращения на эту тему поступали, в том числе и в его общественную приемную. Именно это и стало основанием для принятия решения. Таким образом, можно сказать, что бессрочная бесплатная приватизация жилья – это ответ на многочисленные просьбы и предложения граждан, наших избирателей», — подчеркнул Еремеев.