Александра Подголова на посту руководителя Промышленного округа Якутска сменит Наталья Членова

Бывший директор Агентства земельных отношений Якутска Наталья Членова будет назначена начальником управы Промышленного округа. Александр Подголов, исполнявший обязанности руководителя до этого момента, вернется на должность заместителя. Об этом ЯСИА сообщили в управлении кадров мэрии столицы.

Напомним, что Александр Подголов в настоящее время находится под следствием по обвинению в превышении должностных полномочий.

«Могу подтвердить, что информация о смене руководства управы, утром появившаяся в СМИ, является правдивой. Что касается Александра Григорьевича, то он с самого начала официально являлся исполняющим обязанности начальника. После назначения Натальи Членовой Подголов вернется на должность заместителя», — сообщила начальник управления кадров окружной администрации Якутска Снежана Гуляева.