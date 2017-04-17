Александра Подголова на посту руководителя Промышленного округа Якутска сменит Наталья Членова

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Бывший директор Агентства земельных отношений Якутска Наталья Членова будет назначена начальником управы Промышленного округа. Александр Подголов, исполнявший обязанности руководителя до этого момента, вернется на должность заместителя. Об этом ЯСИА сообщили в управлении кадров мэрии столицы.

Напомним, что Александр Подголов в настоящее время находится под следствием по обвинению в превышении должностных полномочий.

«Могу подтвердить, что информация о смене руководства управы, утром появившаяся в СМИ, является правдивой. Что касается Александра Григорьевича, то он с самого начала официально являлся исполняющим обязанности начальника. После назначения Натальи Членовой Подголов вернется на должность заместителя», — сообщила начальник управления кадров окружной администрации Якутска Снежана Гуляева.

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