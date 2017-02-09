Александр Дружинин: Министерство труда проводит проверку по факту гибели пациента дома-интерната

Министр труда и социального развития республики Александр Дружинин выразил соболезнования родным и близким пациента дома-интерната, который погиб в ночь на 6 февраля на крыльце учреждения из-за переохлаждения.

«Выражаю соболезнования родным и близким погибшего пациента. В министерстве создана служебная комиссия по расследованию случившейся трагедии. Мы не снимаем ответственности ни с руководства дома-интерната, ни с министерства. По результатам проверки нашего ведомства и Следственного комитета будут приняты решительные меры», — сообщил ЯСИА Александр Дружинин.

Напомним, 42-летний постоялец дома-интерната Семен Евстафьев погиб на крыльце учреждения в ночь на 6 февраля. Накануне ему разрешили уйти, чтобы отпраздновать день рождения друга. Вернувшись около десяти вечера, мужчина просидел на крыльце длительное время — он пытался достучаться, но охрана этого не услышала.

Охранную деятельность в социальном учреждении осуществляет ЧОП «Корунд». «Сотрудники говорят, что не слышали никаких стуков или криков. По правилам они должны делать обход территории интерната три раза за смену. Это требование было выполнено», — сообщили в пресс-службе Минтруда.

Окоченевшее тело мужчины обнаружила работница учреждения утром 6 февраля. Следственный комитет России по Якутии возбудил уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. Для установления причины смерти пациента назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.