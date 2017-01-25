Александр Борисов: Якутские компании в ИТ-отрасли получат «зеленый свет»

ИТ-отрасль в Якутии продолжат развивать в приоритетном порядке. В настоящее время Минсвязи республики и заинтересованные компании намерены подготовить и представить руководству региона ряд проектов.

«Сегодня мы с главой Якутии Егором Борисовым определили приоритеты, по которым будет оказываться помощь, в том числе финансовая», — сообщил министр связи и информационных технологий Александр Борисов на годовом отчете ведомства.

По его словам, разработка проектов по стартапам и направлениям начнется в ближайшее время. Они будут учитывать развитие местного производства в области информационных технологий, в том числе путем создания конкурентной среды.

1 из 4

«Перед нами стоят задачи по развитию ИТ-отрасли в рамках поддержки местного производства. Сегодня это направление по решению главы и правительства получает «зеленый свет»», — подчеркнул министр.

Александр Борисов обратил внимание, что в Якутии разработана и утверждена концепция развития ИТ-отрасли. В соответствии с документом к 2030 году ее доля в ВРП должна возрасти с нынешних 0,17% до 2,5%. На сегодняшний день в республике работают 586 ИТ-компаний. По итогам прошлого года они перечислили налоги в региональный бюджет в размере 200 млн рублей.