Александр Борисов: В Якутии будет создан клуб главных редакторов СМИ

В Якутии будет создана площадка, на которой представители государственных и негосударственных средств массовой информации смогут обсудить наиболее актуальные вопросы развития региона. Об этом на совещании с руководством «Сахамедиа» заявил министр связи и информационных технологий республики Александр Борисов.

Напомним, ранее глава Якутии Егор Борисов подписал указ, в соответствии с которым Минсвязи переданы функции, связанные с выработкой государственной политики в области СМИ, телерадиовещания, информационного обмена, печати, издательской и полиграфической деятельности. Решение продиктовано необходимостью повышения роли современных средств коммуникации в процессе информирования граждан и формирования общественного мнения, а также переходом традиционных печатных средств массовой информации в цифровой формат.

«Должна быть сформирована более четкая система взаимоотношений между органами власти и средствами массовой информации. В связи с этим предлагаю создать клуб главных редакторов, членами которого станут руководители как государственных, так и негосударственных СМИ», — отметил Александр Борисов.

Он подчеркнул, что журналисты должны владеть объективной информацией об основных направлениях развития Якутии, чтобы готовить серьезные аналитические материалы. Так, по его словам, в Ситуационный центр главы РС(Я) поступает большое количество сведений, которые могут быть интересны читателям, поэтому прессе необходимо дать возможность использовать эти данные в работе.

«Нужно формировать у аудитории интерес к различным СМИ – электронным, печатным, а также радио и телевидению. Средства массовой информации дополняют друг друга и должны давать полную картину того или иного события», — сообщил глава ведомства.

Кроме того, по мнению Борисова, необходимо через повышение общей культуры работать над корректным поведением людей в социальных сетях, ведь многие, пользуясь анонимностью, позволяют себе оскорблять других и публиковать заведомо ложную информацию.

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