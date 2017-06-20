Александр Айгистов: Опыт Якутии по работе с гражданским обществом должны перенять другие регионы РФ

Якутия грамотно и эффективно выстроила работу с населением и некоммерческими общественными организациями, считает президент Союза НКО России Александр Айгистов. Он прибыл в регион для участия в гражданском форуме «От диалога к сотрудничеству».

«Опыт Якутии уникален, его надо транслировать в другие субъекты страны. Мне импонирует, как глава республики Егор Борисов определил ряд важных задач по взаимодействию власти и общества. Например, создание единого министерства по развитию институтов гражданского общества, которое взяло на себя все функции изучения проблем сферы», — уточнил Александр Айгистов.

Одним из прогрессивных шагов, по мнению президента Союза НКО, стало строительство Дома профсоюзов в Якутске, где под одной крышей размещаются важнейшие некоммерческие организации республики: «В стране у нас примерно 145 тысяч НКО, из них около 70 тысяч не имеют своего помещения, поэтому они не могут полноценно предоставлять социальные услуги и вести планомерную работу с гражданами».

Кроме того, в Якутии будет создан портал социальных услуг, который сейчас находится на стадии разработки. «Это уникальный инструмент, аналогов ему нет в стране», — отметил Айгистов.