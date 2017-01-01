Актер Алексей Юдников: Я застыл в ожидании

О судьбе

Роли не выбирают, так сложились обстоятельства. Но если говорить о проекте «Якутские бриллианты», то здесь соединилось множество факторов. Режиссер картины Анна Яновская предложила мне принять в нем участие достаточно давно. И именно от нее я и узнал о феномене якутского кино и местного кинобума, который здесь происходит. Я интересуюсь профильными темами, тем не менее должен сказать, что за пределами республики не так много людей знают обо всем этом. Когда тебе предлагает проект кто-то, кого ты хорошо знаешь, ты соглашаешься быстрее, нежели когда предложение исходит от кого-то тебе незнакомого. Могу сказать, что хорошо знаком с режиссером Сергеем Потаповым, и считаю, что он полноценное явление в мире театра и кино не только по российским, но и международным меркам.

О самом фильме

Я еще не знаю, чем будет примечательна эта моя роль, ведь работа пока только стартовала. В съемках у вас есть определенные особенности: разумеется, здесь довольно холодно по сравнению с Москвой. Думаю, в сумме свойств мой герой будет примерно таким же, как я. Единственная, если можно так сказать, проблема — я сам не до конца знаю себя. Очень надеюсь, что итоговый результат получится убедительным. Насколько я могу судить, мой персонаж пока получается неотрицательным. А ведь мне свойственна доброта, я вообще человек положительный и светлый.

О лицедействе

Говоря откровенно, когда актер играет роли в театре и кино, то это во многом способ разобраться в себе и узнать что-то новое. Любой из нас в конечном счете все равно играет сам себя. Как бы страшно это ни звучало, но и те, кто изображает на сцене злодеев и убийц, находят в себе какие-то черты от таких характеров и усиливают их. Такова уж эта профессия.

Об особенностях работы

Я бы не сказал, что режиссер фильма Анна Яновская сильно отличается в личном общении и на съемочной площадке. И необязательно люди должны сильно отличаться. Иногда случается так, что люди сами по себе достаточно приятные и им не нужно быть еще какими-то. В профессиональном плане Яновская — интересный человек. У нас уже был с ней опыт работы, в том числе театральный. Она очень требовательна, но не слишком резка и жестка. Мне это нравится, не особо люблю режиссеров-тиранов, деспотов. Они меня пугают.

О Якутии

Чтобы узнать место, нужно в нем провести больше времени, чем один день. Я никогда до этого не был в Якутии, но наслышан о этом регионе. Здешние морозы компенсируются, во-первых, тем, что не такие уж они экстремальные. Во-вторых, люди здесь хорошие. У них просто нет другого шанса выжить — нужно быть душевнее и лучше. Не сказать, что здесь все такие простые. Мне кажется, есть своя какая-то загадка. У народа очень глубокие корни. Это вовсе не так просто, как может показаться. Я далек от любого колониального заигрывания с представителями любой нации наподобие идеи, что всех можно взять и понять. Я думаю, что для этого сначала нужно еще заслужить доверие людей. Я понимаю, что ко мне тоже присматриваются.

О планах

Я постараюсь побольше узнать о якутском кино, буду знакомиться с людьми, попытаюсь сам постичь этот феномен локального кинематографа. Не думаю, что смогу разгадать эту загадку, но, возможно, что-нибудь пойму. И про себя в том числе. Никто не знает, где найдешь, где потеряешь. Я весь полон надежд и застыл в сосредоточенном ожидании.

Егор Борисов встретился с создателями фильма о феномене якутского кинематографа