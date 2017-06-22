Афанасий Егоров о споре с главным архитектором Якутска: Чиновники не должны «футболить» людей

Заместитель министра по развитию институтов гражданского общества Афанасий Егоров резко раскритиковал позицию главного архитектора Якутска Ирины Алексеевой по поводу аттракционов, расположенных на площади Ленина в столице республики. Он подчеркнул, что это, по сути, является «чиновничьим футболом», и в комментарии ЯСИА объяснил, почему так считает.

Отметим, в соцсетях сейчас идет активное обсуждение письма некоторых горожан, которые призывают власти убрать громоздкие аттракционы с площади Ленина, так как, по их мнению, для развлечений существует парк культуры, а на площадях нужно отдыхать и прогуливаться.

В ответ Ирина Алексеева разместила сообщение на своей странице в социальной сети: «Обращение не по адресу. Площадь Ленина и Комсомольская площадь относятся к ведению республики. Совершенно согласна с жителями города, что такое использование никак не красит главную площадь Якутии! То же самое можно сказать и о Комсомолке, которая дублирует функции городского парка. Очень надеюсь, что правительство региона прислушается к мнению горожан. Заниматься проработкой главных республиканских общественных пространств Якутска должно министерство архитектуры и строительного комплекса — Союз архитекторов РС(Я) готов подключиться!».

По мнению Афанасия Егорова, эти слова — не что иное, как «чиновничий футбол», в то время как люди хотят к себе неравнодушного и человеческого подхода: «Меня вывело из равновесия то, что главный архитектор города, который имеет к его зонированию непосредственное отношение, просто «отправила» жителей Якутска самих разбираться с этой проблемой. Считаю, она должна была ответить несколько по-другому: например, давайте вместе займемся этим вопросом, встретимся с собственником и придем к общему консенсусу».

Как считает замминистра, на деле произошла некрасивая ситуация, когда один чиновник отправил человека к другому чиновнику. «Это не ко мне, идите туда, там решайте свои проблемы, я занят, до свидания – это разве нормальная позиция? Неужели нельзя было проконсультировать, объяснить, куда лучше обратиться? Эта проблема входит в ее компетенцию. А потом мы удивляемся, почему народ не любит власть? А их больше всего бесит чиновничья черствость».

Афанасий Егоров высказал мнение и насчет самих аттракционов: «Лично мне тоже не совсем нравится их наличие на главной площади республики. В Якутске должна быть единая схема зонирования. Если я хочу отдохнуть с ребенком, то иду в определенное место, а не каждом шагу спотыкаюсь об аттракционы».