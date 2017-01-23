Домашнее чтение: Якутяне рассказали о своем отношении к бумажным и электронным книгам

Цифровая революция бросает человечеству все новые и новые вызовы, в том числе остро стоит вопрос о судьбе традиционного книгоиздательства и печатной продукции. ЯСИА узнало у якутян, какое место в их жизни занимают электронные и бумажные книги.
«У нас с дочерью очень трепетное отношение к печатным книгам»
Предпочитаю бумажный формат, но когда нет возможности сразу купить книгу, то приходится пользоваться электронным. Иногда это значительно экономит время.
У нас с дочерью очень трепетное отношение к печатным книгам. Каждый вечер с удовольствием их листаем, рассматриваем картинки. Это целый ритуал. У старшей дочки есть коллекционные издания, которые она никому не разрешает трогать.
«Бумажная книга — это классика, ее не переплюнешь»
Пользуюсь электронной книгой, но не могу сказать, что это полная замена бумажным. Иногда ради удовольствия хочется почитать что-либо в традиционном формате.
Я склонен верить, что чтение электронных книг всё-таки портит зрение, но у себя этого пока не замечал. Бумажная книга — это классика, ее не переплюнешь.
«Никакого отвращения к электронным книгам не испытываю»
Конечно, предпочтение отдаю больше бумажному формату. Для меня важно держать книгу в руках, чувствовать её запах, перелистывать страницы. Электронные книги я тоже читаю, никакого отвращения к ним не испытываю. Они выручают, когда нет возможности приобрести ту или иную книгу, найти ее в библиотеке.
Думаю, что негативное влияние на здоровье зависит от типа букридера. Зрению точно не друзья такие экраны, как у компьютеров, телефонов или простых «читалок» — слишком яркие, сильно отсвечивающие. Однако при должных настройках можно это влияние свести к минимуму.
«Деревьев жалко под перо разных графоманов»
Вы про художественную литературу? Я бумажные книги не читаю принципиально. Деревьев жалко под перо разных графоманов, поэтому не покупаю их во спасение лесов. Да и что издается сейчас: одни беллетристы, шизофреники, японцы… Стыдно в книжные магазины ходить, потому что нет смелости взять и сжечь эти литературные преступления. Выбегаю оттуда, когда уже не могу сдерживать наворачивающихся слез.
Считаю, что книги локального ассортимента отвлекают от духовного развития, мешают работе ума, в большинстве своем прививают похабный вкус. Изредка удается найти что-нибудь стоящее.
Виртуальный мир — хорошее место для сохранения литературы
Я предпочитаю бумажные книги, у меня есть приличная коллекция изданий на якутском языке. Необходимо, однако, идти в ногу со временем, поэтому считаю, что перевод национальной литературы в электронный формат — правильное решение. Виртуальный мир — хорошее место для сохранения этого наследия.
Кроме того, электронные библиотеки позволяют получить доступ к раритетным изданиям, которые нельзя найти в Якутии.
«Некоторые книги невозможно оценить в электронном виде»
Во время поездок предпочитаю читать электронные книги по одной причине — печатные все же весят изрядно, а на смартфон можно закачать большое количество книг.
Тем не менее, сейчас издается большое количество крупноформатных, ярко иллюстрированных книг, особенно по истории, культуре, традициям. Их невозможно оценить в электронном виде, нужно читать исключительно в бумажном варианте.
Выпущено шесть томов прекрасного научно-популярного издания «Пути великих свершений» как в бумажном, так и в электронном виде. Держать в руках книги этой серии — истинное удовольствие. В них есть кармашки, куда вложены копии исторических документов.
В «читалках» можно настроить шрифт, яркость и другие параметры, но, на мой взгляд, чтение с экрана негативно влияет на зрение. У меня глаза быстрее устают при чтении электронных книг, поэтому стараюсь каждые полчаса делать перерывы, хотя и не всегда удается, особенно если надо быстро прочитать достаточно большой по объему текст.
«Электронные книги не вытеснят бумажные»
Я, конечно, предпочитаю бумажные носители, особенно для чтения художественных произведений, в том числе якутских классиков. По сравнению с другими национальными республиками, наш регион очень хорошо поддерживает местных авторов.
Электронные книги не вытеснят бумажные. Даже пример с газетами, тиражи и количество которых растут, показывает, что традиционное чтение не перестает быть актуальным.