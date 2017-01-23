Домашнее чтение: Якутяне рассказали о своем отношении к бумажным и электронным книгам

«У нас с дочерью очень трепетное отношение к печатным книгам»

Предпочитаю бумажный формат, но когда нет возможности сразу купить книгу, то приходится пользоваться электронным. Иногда это значительно экономит время.

У нас с дочерью очень трепетное отношение к печатным книгам. Каждый вечер с удовольствием их листаем, рассматриваем картинки. Это целый ритуал. У старшей дочки есть коллекционные издания, которые она никому не разрешает трогать.

