Военком Якутска Феликс Цибульский: Желающих служить в армии с каждым годом становится все больше

В Якутске начался весенний призыв на службу в армию. Военный комиссар отделения военкомата в Якутске Феликс Цибульский в интервью ЯСИА рассказал, какие изменения произошли в военной службе, можно ли за год стать настоящим защитником Родины и кто на самом деле охраняет границы страны.

Солдаты из Якутии могут служить и на Курилах, и в Сирии

— Феликс Кимович, наряд на 2016 год выполнили по количеству призывников?

— В прошлом году отправили служить около 1800 человек. Якутский военкомат всегда выполняет наряды, недобора не бывает. В 2017 году призыв начался 3 апреля и закончится 15 июля. Этой весной наряд — 1000 человек. Призывники уже проходят медкомиссию, определяем, кто куда пойдет. Как правило, летом ребят, изъявивших желание служить, гораздо больше, потому что многие оканчивают учебные заведения, но большей части из них приходится ждать осени, ведь весенний наряд быстро заполняется.

— Какие военные части сейчас популярны у призывников?

— ВДВ, морская пехота, морфлот, конечно. Но в эти рода войск берут только с идеальными здоровьем и зрением, рост должен быть не менее 175 см, но не все ребята соответствуют требованиям. Есть другие войска, не менее важные, как, например, те же саперы, минеры. Наши инженерно-саперные войска работают сейчас в Сирии. Служить везде почетно.

— Много желающих служить по контракту?

— В последние годы это стало популярным. После окончания высшего учебного заведения можно идти в армию сразу по контракту на два года. Ребята нередко по окончании срока службы по призыву переходят на контрактную систему.

— Это тоже оплачивается?

— Конечно, это другие денежные довольствия и льготы, которые зависят от рода войск и региона, где они служат. У призывников ежемесячное пособие составляет две тысячи рублей, у контрактников — гораздо больше. Все потому, что они не живут, как призывники, за счет государства, а сами должны обеспечивать себе жилье и пропитание.

— Куда ребята выезжают служить?

— Начиная с Курильских островов и заканчивая республикой Бурятия.

— Выходит, что они служат только на территории России?

— Как правило, да. Есть контрактники, которые служат в восточном военном округе и могут выезжать в командировки в Сирию. Из Якутии, думаю, ребята тоже там служат.

Границы России охраняют контрактники

— Феликс Кимович, вы считаете, что года службы достаточно? Может ли за это время юноша обучиться военному делу, тогда как во времена Петра I служили 25 лет.

— Конечно, изменение срока службы повлияло на армию. Раньше уроки начальной военной подготовки были в школах, где девочек учили сестринскому делу, а мальчиков разбирать и собирать оружие, стрелять. К сожалению, это ушло в прошлое.

Сейчас военно-патриотическое воспитание пытаются вновь внедрить в обычную жизнь через военные клубы, как Юнармия, например. У нас есть школа ДОСААФ, где ребят обучают военной подготовке и выпускают военных водителей-механиков.

Вот первая ступень к переходу на службу по контракту. Пройдя через все это, молодой человек решит, может ли он связать свою жизнь с военной службой или нет. И если в свое время министерство обороны поддержало решение нашего руководства о сокращении срока службы до года, значит, так надо. Да и потом половина мужчин в Якутии с детства ходит на охоту и умеет стрелять лучше всех.

— А разве за год службы в армии человек может научиться защищать Родину?

— Во время службы в армии по призыву мы готовим ребят к контрактной службе. Они уже знают, как бегать, стрелять, прятаться. Конечно, не становятся профессионалами, но знания первоначальные получают. Основные наши военные силы, находящиеся в постоянной боевой готовности, — это контрактники.

Не служил — чиновником не быть

— Многие как-то и без службы в армии живут совершенно спокойно, занимая высокие должности. Так обязательно ли ребятам отдавать долг Родине, учитывая тяготы службы и «дедовщину»?

— Есть такие люди, которые не служили, но сидят в верхах. Но я считаю, что служба в армии должна быть для всех мужчин обязательной. На самом деле, ребята сейчас хотят служить, но не все могут быть призванными из-за болезни или семейных обстоятельств, хотя желания хоть отбавляй. Между прочим, многим приходится отказывать, хотя они приходят к нам и настаивают на своем.

Что касается «дедовщины», то со временем это понятие исказилось. Если говорить о «дедовщине» в вашем понимании, то она есть там, где служит плохой командир. А хорошие командиры подбирают себе сержантов, которые строго следят за дисциплиной. И потом, «дедовщина» есть везде и во всех сферах, это уже не относится только к армии. Я знаю, что в том же Речном училище и в ЯГУ старшекурсники позволяли себе вольности по отношению к младшим.

В-третьих, сейчас молодой человек, который уклоняется от службы в армии, получает не военный билет, а справку, и это позор. С такой бумажкой его не возьмут ни в правоохранительные органы, ни на госслужбу.

— Сейчас обсуждается вопрос о продлении возраста призывника до 30 лет.

— Считаю, что не стоит увеличивать возрастной ценз. В 27 лет — это уже не юноша, а взрослый человек, который имеет образование и обзавелся семьей, воспитывает детей. Если он до сих пор не служил в армии, то, как я уже сказал, не получит военный билет. Изменения в закон о военной и гражданской службе вступили в силу с 2014 года, и если раньше юноши относились к этому легкомысленно, то теперь ощутили остро. К нам часто обращаются с запросами из министерств и ведомств, судов и прокуратуры по каждому соискателю. Если тот не проходил военную службу на незаконных основаниях, то на работу его не возьмут. Этого достаточно, чтобы молодые люди стремились вовремя пройти службу.

— А в ваше время какое было здоровье у призывников?

— Военно-врачебная экспертиза с каждым годом меняется. И все же в последнее время в связи с тем, что в городе построено немало спортивных площадок, состояние здоровья призывников заметно улучшилось. Значит, они не только перед компьютером сидят и портят зрение.

Военная служба — это престижно

— Феликс Кимовитч, а где проходила ваша военная служба?

— Я родился и рос в Прибалтике, в Ульяновске. После школы в 1978 году поступил в Ульяновское гвардейское высшее танковое командное училище и окончил его в 1982 году. После попал служить в Забайкальский военный округ — в село Песчанка. Там, кстати, много ребят из Якутии служило, потому что в те годы республика относилась к Забайкальскому военному округу. Там я прослужил командиром учебно-танкового взвода, после — командиром роты, а в 90-х меня перевели в Якутск. Здесь я проходил службу — от помощника начальника отделения по работе с офицерами до настоящей должности военного комиссара столицы.

— Вы родились в семье военных?

— Нет, мой отец служил в армии, но военным не был. Мы жили в городе, где было три военных училища, из которых я выбрал танковое. В те годы военная служба считалась престижной, и все стремились туда. Да и сейчас ребята поступают в военное училище. Например, на сегодняшний день у нас идет набор — порядка 70 человек подали документы в различные военные училища страны. Они имеют право поступить в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище ордена Суворова, Военный институт физической культуры в Санкт-Петербурге, Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Рокоссовского в Благовещенске, Тихоокеанский военно-морской институт и другие. Все училища страны им открыты.

— А ребята подают документы сразу после школы?

— Конечно, и это уже считается службой в армии. После окончания школы можно написать заявление, пройти медкомиссию и прийти к нам, а мы подготовим все документы для отправки на военную учебу. Кстати, поступают по результатам ЕГЭ, как и во все высшие учебные заведения, сдают физическую подготовку.

— В Якутии можно открыть военное училище или у нас нет соответствующей базы?

— То что у нас нет базы, это понятно. Да и это слишком затратно, слишком дорогостоящее мероприятие. Военная кафедра была, и то ее убрали. Пока об этом говорить рано.

— Ежегодно появляются какие-то нововведения для призывников. В этом году стоит их ждать?

— Отсрочка появилась у юношей, которые закончили 11 классов и поступили в средне-профессиональное заведение. Они могут учиться там до получения диплома. Ребята, которые пошли в армию, получают сразу рядовую форму своей военной части перед отлетом, сухой паек, имеют право пользоваться телефоном, есть даже специальные сим-карты, подвязанные к региону, чтобы они меньше тратили на связь и так далее.

Гонка вооружений, или кто на свете всех круче

— Оптимизация из-за экономического кризиса коснулась многих сфер жизни, а как насчет военной?

— Сейчас идет перевооружение армии, закупаются самолеты, танки, ракеты и все остальное. Любая новая техника требует знаний, поэтому ребятам с высшим образованием легче служить. Но они идут простыми рядовыми, как и все остальные, а не становятся офицерами автоматически, как думают некоторые. Офицерами могут стать лишь те, кто прошел учебу в военном училище. Других привилегий не было и нет. Звание сержанта присваивает командир части, а звание лейтенанта — только министр обороны. Так что все надо заслужить.

— Как вы оцениваете военную службу в России в отличие от западной? Мнение, что американцы во всем круче, выносливее, сильнее, да и кормят их лучше, чем наших солдат, имеет место быть?

— Лучше или не лучше, не знаю. Но могу привести пример. Сирийские войска при поддержке военно-космических сил России город Алеппо освободили, а те же иракские войска при поддержке международной коалиции, куда входит Америка, не могут по сей день освободить Мосул и имеют большое количество жертв среди гражданского населения. Факты говорят сами за себя.

Надо понимать, что каждое вооружение несет смерть. Умение владеть оружием — задача любого государства. Поэтому есть люди, которые обучаются этому на военной службе и посвящают этому свою жизнь. Это имеет свои особенности. Например, военный не может позволить себе того, что может себе позволить гражданский даже в мелочах, поэтому каждый занимается тем, чем должен. Государство делает все возможное, чтобы граница нашей страны была на замке, чтобы вы могли жить и работать. Военных в России хватает, не волнуйтесь, спать можете спокойно.

— Спасибо вам за беседу!