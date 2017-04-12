Госавтоинспекция Якутии начала штрафовать чиновников за плохое качество дорог

В России с 18 марта вступил в силу федеральный закон о внесении изменений в административный кодекс в области дорожного надзора. Теперь за выбоины, отсутствие разметки и несоблюдение ГОСТов чиновников планируется наказывать штрафами на суммы до 500 тысяч рублей. Повлияет ли такая перемена на состояние дорог, читайте в материале ЯСИА.

Чиновники предписания ГАИ игнорировали

Дело в том, что раньше за выбоины на дорогах, ямы и отсутствие разметки сотрудники ГАИ могли максимум выписать предписание. В 2016 году Госавтоинспекцией выдано 1256 предписаний, из которых в адрес юридических лиц — более 700. Только в столице ГИБДД выдала 350 предписаний, составила 56 административных материалов по статье 12.34 КоАП — за невыполнение ГОСТов по обеспечению дорожного движения при строительстве, реконструкции, а также содержанию. Здесь штрафные санкции достигали двух тысяч рублей. Причем как для обычных работников дорожной службы, так и для юридических лиц. Стоит отметить, что из тысячи предписаний составлено всего 279 административных материалов, из которых 17 — в отношении юрлиц по части 2 статьи 12.34 (причинение здоровью человека тяжкого вреда из-за нарушения эксплуатационного состояния дороги).

Но не смотря на все предписания, чиновники зачастую предпочитали отделываться отписками.

«По Якутску предписания выдаются в основном Службе эксплуатации дорожного хозяйства и управлению дорожного хозяйства мэрии. Есть предписания, которые просто проигнорированы«, — отметил начальник отдела дорожного надзора УГИБДД МВД по РС(Я) Айсэн Прокопьев.

Невыполнение предписания, которые выданы ГИБДД в отношении должностных лиц, согласно статье 19.5 наказывалось штрафом в 300-500 рублей. Госавтоинспекция за прошлый год возбудила 94 таких дела. Однако теперь правила игры изменились.

Бить будут по карману

У гаишников появились новые методы и способы воздействия на дорожников и владельцев дорог. С этих пор за невыполнение ГОСТов по обеспечению дорожного движения при строительстве, реконструкции, а также содержанию санкции выросли в десять раз. На должностных лиц может быть наложен штраф в размере от 20 до 30 тысяч рублей, а на юридических — от 200 до 300 тысяч рублей.

При ДТП, где здоровью человека причинен вред из-за нарушения эксплуатационного состояния дороги, должностные лица будут наказаны штрафом от 50 до 100 тысяч рублей, а юрлица — от 400 до 500 тысяч рублей.

За повторное нарушение -дисквалификация до трех лет.

Проигнорировать предписания уже не удастся. Ведь изменения коснулись и статьи 19.5 КоАП, согласно которой за невыполнение требований в установленные сроки размер штрафа на должностных лиц составляет уже не 500 рублей, а от 30 до 50 тысяч. Юрлицо будет вынуждено выплатить от 100 до 200 тысяч рублей. За повторное нарушение предписания в течение года ответственным за состояние дорог чиновникам грозит не только штраф от 100 до 300 тысяч рублей, но и дисквалификация на срок до трех лет.

«При выявлении повреждений, выбоин, отсутствия дорожных знаков, нарушения зимнего содержания, патрульные ДПС будут передавать сведения, как и прежде, в отдел дорожного надзора Госавтоинспекции, а инспектора вынесут соответствующие предписания дорожным службам. После вступления в силу поправок полномочия по выполнению предписания передали уже непосредственно суду«, — пояснил Прокопьев.

Большинство ДТП происходит по вине дорожников?

По словам Айсэна Ильича, из-за недостатков уличной дорожной сети в прошлом году управление зарегистрировало 316 ДТП по всей республике, в них погибли 37 человек, пострадали 364. Только в Якутске зарегистрировано 158 автоаварий, жертвами которых стали 14 человек, 175 получили ранения.

«Эти ДТП произошли из-за недостатков дорожного покрытия, нарушения зимнего содержания дорог, отсутствия дорожных знаков, а самый наболевший для нас вопрос — отсутствие освещения на участках дорог и в населенных пунктах«, — подчеркнул он.

Всего за 2016 год зафиксировано 985 ДТП, погибло 99 человек, 1389 — пострадали.

Айсэн Прокопьев отмечает, что в Якутске есть определенные участки концентрации дорожно-транспортных происшествий. Это перекрестки улиц Кирова-Горького, Дзержинского-Кальвица, Хабарова-Богатырева, Лермонтова-Свердлова, Пояркова-Кирова, где ежегодно в среднем регистрируется не менее 4 столкновений в весенний и осенне-зимний периоды. На этих же участках происходят наезды на пешеходов. Из года в год госинспектора столицы направляют предписания в адрес СЭГХ и управления дорожного хозяйства Якутска для устранения недостатков дорожной сети, которые стали причиной ДТП. Основной «бич» — это отсутствие фонарей.

Ремонтные работы ведутся, но не всегда по ГОСТу

Освещения нет на границах населенных пунктов Тулагино, Сырдах и Марха. Именно там чаще всего регистрируются наезды на пешеходов. Свежий пример — в феврале этого года на территории поселка Сырдах водитель насмерть сбил пожилую женщину, переходившую дорогу. Сотрудники ГИБДД по приезду констатировали отсутствие на участке какого-либо освещения и дорожных знаков. На сегодняшний день Госавтоинспекция составила административное дело в отношении главы села, которое будут рассматривать уже в суде. Чиновнику грозит штраф в полмиллиона рублей.

Но что далеко ходить, если в самой столице республики есть целые отрезки дорог, где на протяжении нескольких лет отсутствует освещение. Это участки на улицах Лермонтова, Красильникова, в районе Сергеляхского шоссе, а также от Птицефабрики до поселка Геологов.

По многострадальной улице Чайковского, где размещены детские образовательные учреждения, есть несколько решений суда. Однако дорога как была разбитая, так и осталась.

«У нас по многим участкам в Якутске из-за отсутствия остановок, пешеходных ограждений и освещения есть решения суда. Все они направлены в администрацию города и судебным приставам. Может, кто-то что-то и делает, но результата пока не видно. Все очень медленно решается. Если служба Госзаказчика уже несколько лет не может передать бесхозный участок на Красильникова с полным отсутствием освещения на баланс администрации города, то что говорить про другие«, — признается Айсэн Ильич.

В Якутии с 1 января по 29 марта было выдано 279 предписаний, составлено 725 актов по недостаткам уличной дорожной сети. На основании этих предписаний подготовлено 67 административных протоколов по статье 12.34 , в отношении юрлиц — 8. По статье 19.5 — 23 предписания, из них в отношении юрлиц — 10. В Якутске выдано 324 акта, составлено по статье 12.34 15 административных дел, из них на юрлиц — 2, по статье 19.5 — 5 материалов, из них на юрлиц — 3.

К сожалению, у нового закона могут быть свои недостатки. По мнению начальника дорожного отдела Госавтоинспекции республики, с момента выдачи дорожным службам предписания ГАИ до судебного постановления проходит примерно месяц. Но если речь идет о ДТП, то дело может затянуться.

«В Якутске выполнено немало работ по устранению недостатков дорожной сети, и все же каждую весну мы видим одно и то же — ямы, выбоины, колдобины на дорогах. Ремонтные работы ведутся, но не всегда по ГОСТу. На мой взгляд, увеличение штрафных санкций повлияет на дорожные службы и на определенных должностных лиц, которые станут более ответственно относиться к своей работе, а невыполненных предписаний будет меньше», — резюмировал Прокопьев.