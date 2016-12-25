Лучшие школьники соберутся на новогодней елке главы Якутии

Новогодняя елка главы Якутии 26 декабря традиционно соберет около 700 школьников — отличников, активистов, победителей, призеров всероссийских и республиканских конкурсов, фестивалей, соревнований, олимпиад спортсменов — из разных районов республики.
Как сообщили в министерстве образования и науки республики, во время торжества будут вручены дипломы лауреатам премии президента России по поддержке талантливой молодежи.
Учащиеся школ республики посетят музеи, театры, спортивных и культурные заведения, встретятся с министром спорта Георгием Балакшиным.
В центр «Сосновый бор» уже заехали ребята из Абыйского, Анабарского, Булунского, Верхнеколымского
Сотрудники центра подготовили для них приятные сюрпризы и развлекательную программу. Вожатский отряд «Душа Севера» проведет «вечер знакомств», игры, «огоньки», дискотеки и многое другое.
Школьники уже посетили Якутский государственный музей имени Ярославск
Сайыына Иванова, ученица 11 «б» класса Оленекской школы:
— Я отличница учебы. Участвовала в разных научных конференциях, конкурсах. На елку главы Якутии меня отправили учителя. Особенно интересно было посетить государственную филармонию Якутии и спортивный комплекс «Триумф». Концерт симфонии — просто потрясающе! Очень рада находиться среди участников елки главы и думаю, что это — заветная мечта каждого школьника!
Агафья Тимофеева, ученица 11 класса Оленекской школы:
— Я — хорошистка учебы, участница многих конференций, танцую в ансамбле «Далбар». В центре «Сосновый бор» находимся всего несколько дней, мне здесь уже все нравится, познакомилась со многими ребятами, участвуем в мероприятиях, посетили интересные выставки.