Лучшие школьники соберутся на новогодней елке главы Якутии

Новогодняя елка главы Якутии 26 декабря традиционно соберет около 700 школьников — отличников, активистов, победителей, призеров всероссийских и республиканских конкурсов, фестивалей, соревнований, олимпиад спортсменов — из разных районов республики.

Как сообщили в министерстве образования и науки республики, во время торжества будут вручены дипломы лауреатам премии президента России по поддержке талантливой молодежи.

Учащиеся школ республики посетят музеи, театры, спортивных и культурные заведения, встретятся с министром спорта Георгием Балакшиным.

В центр «Сосновый бор» уже заехали ребята из Абыйского, Анабарского, Булунского, Верхнеколымского , Верхоянского, Жиганского, Оймяконского, Олекминского, Оленекского, Среднеколымского Эвено-Бытантайск ого районов и участники кремлевской елки.

Сотрудники центра подготовили для них приятные сюрпризы и развлекательную программу. Вожатский отряд «Душа Севера» проведет «вечер знакомств», игры, «огоньки», дискотеки и многое другое.

Школьники уже посетили Якутский государственный музей имени Ярославск ого, Государственную филармонию республики имени Кривошапк о, Национальный художественный музей, выставочный зал НХМ Якутии, галерею зарубежного искусства, картинную галерею академика Осипова, состоялась экскурсия по объектам спортивного комплекса «Триумф».

Сайыына Иванова, ученица 11 «б» класса Оленекской школы:

— Я отличница учебы. Участвовала в разных научных конференциях, конкурсах. На елку главы Якутии меня отправили учителя. Особенно интересно было посетить государственную филармонию Якутии и спортивный комплекс «Триумф». Концерт симфонии — просто потрясающе! Очень рада находиться среди участников елки главы и думаю, что это — заветная мечта каждого школьника!

Агафья Тимофеева, ученица 11 класса Оленекской школы:

— Я — хорошистка учебы, участница многих конференций, танцую в ансамбле «Далбар». В центре «Сосновый бор» находимся всего несколько дней, мне здесь уже все нравится, познакомилась со многими ребятами, участвуем в мероприятиях, посетили интересные выставки.