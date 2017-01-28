Китайский Новый год: Традиции, обычаи и гадания

В 2017-м китайский Новый год наступил 28 января в 3 часа 6 минут по московскому времени. Его отмечают, конечно, не только в России, но и во всем мире, причем в каждом уголке земного шара по-своему относятся к этой дате. В Китае традиции и обычаи встречи Нового года складывались и формировались в течение 2000 лет.

Новый год по восточному календарю не имеет постоянной даты и отмечается каждый год по разному. Точное время зависит от Лунного цикла — его встречают в первое новолуние первого месяца года. Традиционно в Китае в это время на две недели деловая жизнь замирает — отмечается праздник 15 дней, каждый из которых отличается своими традициями и обычаями.

Празднование в 2017 году началось с 28 января и продлится до 11 февраля. Весь этот период пройдет под знаком Красного Огненного Петуха — одного из самых неоднозначных животных восточного зодиака. Если о том, год какого животного наступает знает почти каждый, то традиции и обычаи встречи китайского Нового года остаются для многих тайной.

Традиции и обычаи

Говорить об обычаях и традициях в Китае можно очень долго, но на новый 2017 год жители постараются максимально придерживаться их, не пропустив ни одну мелочь и деталь. Китайцы верят, что именно они спасут дом и семью от врагов и недоброжелателей, а, значит, счастье и удача не оставят их в этом году.

Как и любой другой Новый год, китайский тоже имеет массу традиций. Отмечают его более двух тысячелетий, так что он считается самым древним праздником встречи Нового года, встречи весны. В первую ночь везде запускают фейерверки и красочный салют. Это большой и яркий праздник с танцами драконов, вкусными блюдами и безудержным всеобщим весельем. Заканчиваются все мероприятия после завершения праздника Фонарей, на 15-й день от начала лунного календаря.

На китайский Новый год ужин, как правило, завершается раздачей денег счастья. Взрослые заранее подготавливают для детишек красные конверты с купюрами, которые должны приносить удачу и благосостояние в течение всего года. Когда-то давно в этот конверт нужно было положить именно сто медных монет. Считалось, что они символизируют не только финансовое благосостояние, но и надежду прожить до ста лет.

Приметы

Приметы на китайский Новый 2017 год довольно разнообразны. Например, если речь идет об уборке жилища, то она обязательно должна начинаться от порога и заканчиваться в центре квартиры. Ведь именно чистый и убранный дом привлекает внимание доброго духа, а жилье, которое осталось грязным и в пыли, является хорошей добычей для злых духов. Также считается, что уборка дома способна нивелировать негативную энергию и освободить место для радостных событий.

Старую одежду лучше всего выбросить или отдать тем людям, которые в ней нуждаются больше всего. Принято считать, что потрепанные и совершенно ненужные вещи способны отнимать жизненные силы и энергию.

На новогодних каникулах нужно полностью освободить подоконник, тем самым открывая путь солнечного света, а, следовательно, положительной энергетики.

Каждая семья просто обязана выпустить в воздух несколько громких и ярких салютов, причем это не дань моде, а обычай, который своими корнями уходит в глубокое прошлое.

Еще в древние времена китайцы встречали праздник шумом и горящим факелом, тем самым пугая и отгоняя злых духов от своих родных и близких людей.

Украшения обязательно должны быть красного и желтого цвета. Почему? Ответ прост, так как злые духи не любят яркие и жизнерадостные оттенки и цвета, они вызывают у них страх.

Лучшие гадания

Гадать и узнавать судьбу можно не только на Святки. У тех, кто не успел узнать свою судьбу во время рождественских праздников, есть возможность заглянуть в будущее накануне китайского Нового года.

Поскольку традиции встречи Нового года у китайцев отличаются от наших, то и гадая в этот праздник, нужно учитывать особенности страны.

Многие семьи используют самый простой способ, который не только предсказывает судьбу, но и позволяет прочувствовать вкус настоящего праздника. Накануне Нового года хозяйка дома печет печенье в форме дракона или того животного, которое будет покровителем следующие 365 дней. К таким сладостям прикрепляют бумажки с пожеланиями и потом раздают членам семьи и гостям. Это гадание можно повторять ежедневно на протяжении всех 15 дней.

Следующий вариант позволяет узнать, какие именно качества помогут в достижении поставленных целей и желаний. Для этого понадобится небольшая коробка или любая емкость, а также фигурки двенадцати животных, которые являются символами года по китайскому календарю. Нужно положить все предметы в выбранное вместилище, перемешать и потом выбрать наугад любую фигурку. Животное, которое вам досталось, можно считать дополнительным талисманом-покровителем, который станет помощником во всех делах. Качества, присущие ему, помогут вам преодолеть все препятствия и привлечь изобилие и достаток.

Одним из самых захватывающих и непредсказуемых гаданий на китайский Новый год считается традиция запуска небесных фонариков. Купить такой предмет вы сможете в специализированном магазине, а в новогоднюю ночь запустите его в небо. Но прежде загадайте ваше самое заветное желание. А после остается только наблюдать, как оно устремится в небо, чтобы исполниться как можно скорее.

Во время запуска фонарика понаблюдайте, как проходит сам процесс, все ли получается с первого раза, нет ли каких-либо заминок и неполадок. Если все проходит ровно и без затруднений, то и загаданное сбудется в кратчайшие сроки. Если же что-то пойдет не так, то это является своего рода подсказкой, и Высшие Силы показывают, на что следует обратить внимание.

Восточные гадания, как и многие другие, можно применять не только в новогоднюю ночь, но и в последующие дни. И помните, что не нужно торопить события, потому что желание исполнится именно тогда, когда вы будете к нему готовы. Доверяйте Вселенной и любите друг друга.