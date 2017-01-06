2016 год стал удачным для якутских волейболистов

2016 год однозначно останется в летописи якутского волейбола как один из самых значимых. Событий в волейбольной сфере было немало. И самым главным, пожалуй, является возрождение общественной организации волейболистов «СахаВА».

В 2016 году ООВ «СахаВА» исполнилось 25 лет. Отрадно, что к юбилею заглохшая было общественная деятельность волейболистов вдруг активизировалась. Поклонники летающего мяча собирались на субботник, конференцию, фотосессию, прошлись дружными рядами на первомайском параде и в конце концов с рекордным количеством участников отметили свой юбилей в местности «Орто Дойду». На юбилейном летнем фестивале был разыгран Кубок Ил Дархана Егора Борисова. Его завоевал дружный клуб «Сбербанк».

Участие сборных команд республики по волейболу на «Детях Азии» медалей не принесло, тем не менее, мы все дружно болели за воспитанников Чурапчинской ДЮСШ, составивших основу сборных Якутии. Зрители до последнего верили и надеялись в успех команды, но уровень команд-гостей был запредельно высок. Сборная Китая, «Уралочка», «Динамо»… Это все подрастающая смена ведущих клубов высшего уровня.

Также несомненным успехом является бронзовая медаль мужской сборной по волейболу сидя на чемпионате России. Это огромный успех и перспективы, которые, мы надеемся, обязательно будут расти.

Якутск в 2016 году стал настоящей волейбольной столицей. Сегодня в городе более 1000 волейболистов соревнуются в Чемпионате города Якутска. Также стараниями организатора Юрия Иванова в минувшем году появились лиги и для студентов, и для школьников.

Как видите, жизнь волейбольная бурлит и кипит. 2016 год волейболисты отметили собственным Балом «СахаВА», который по-семейному тепло прошел в клубе «Европа». Спортсмены спели дуэтом со звездами, зажгли на танцполе и проводили Год кино вручением волейбольных Оскаров. На 2017 год у организации также имеются далеко идущие планы. Надеемся, что все они реализуются. С наступающим всех поклонников игры, спортсменов, тренеров, судей!