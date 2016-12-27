105 рассветов для цыплят, или Как итальянское оборудование заботится о британских курах в Якутии

Накануне Года Петуха неизбежно возникает интерес к куриному племени. Так что мы не могли не заглянуть на Якутскую птицефабрику. Здесь живут 220 тысяч несушек, 83 тысячи голов молодняка и около пяти тысяч петухов.

Ни пуха, ни пера

Мы приехали на фабрику в 10 утра, по меркам предприятия это почти разгар рабочего дня. В сортировочном цехе уже заканчивают паковать первую партию яичной продукции, своей очереди отправиться на прилавки торговых точек ждут 30 тысяч яиц.

Входить в цеха можно только в белых халатах. Обстановка здесь, как в операционной, стерильная. На страже санитарного контроля главный ветеринарный врач птицефабрики Ольга Рогожина.

— Дотрагиваться до продукции нельзя, — настороженно предупреждают птичники.

Специально для сотрудников предприятия в цехах оборудованы раздевалки. Однако здесь можно не только переодеться, но и попить чая во время перерыва.

Все начинается в производственном цехе, где «работают» несушки. Появившись на свет, яйцо попадает на движущуюся линию транспортировки, преодолевая несколько сотен метров, в том числе по уличным галереям (коридорам), которые соединяют все цеха птицефабрики. В них соблюдается тот же тепловой режим, что и в зданиях.

Конечная точка назначения продукта — сортировочный цех. Здесь над конвейером установлена специальная видеокамера, она подсчитывает количество яиц, поступающих в цех. Далее компьютерная установка взвешивает яйца, отсеивая слишком мелкие и, наоборот, крупные в отдельный ряд. Оставшееся большинство продолжает свой путь к упаковке.

За тем, чтобы технология обработки продукта не нарушалась, внимательно следит руководитель производственных цехов Сардана Скрябина. В руки потребителя попадут лишь лучшие, прошедшие проверку на цвет скорлупы и качество при помощи современного овоскопа. При необходимости яйца даже моют, идеально чистые, без пуха и пера, они упаковываются в ячейки, а затем в коробки.

Подойдя поближе, на каждом яйце можно разглядеть дату изготовления. Это своего рода «фишка» Якутской птицефабрики.

— Мы поставляем в магазины диетическое яйцо, таковым оно считается первые семь дней, после ему присваивается другая категория. На новосибирских или иркутских яйцах такого вы не увидите, — говорит генеральный директор предприятия.

105 рассветов для цыплят

Тем временем работа кипит и в новом молодняковом цехе птицефабрики. За окном -35С, а в здании +32С. Такая температура считается комфортной для новорожденных птенцов.

— Начиная с системы газового отопления, вентиляции и заканчивая последним шурупом здесь все от одного производителя, — с гордостью рассказывает заместитель генерального директора предприятия Алексей Степанов.

Новейшие световые технологии позволяют имитировать рассвет и закат, чтобы птенцы чувствовали себя максимально комфортно.

За здоровьем 83 тысяч цыплят следят птичницы Надежда Козлова и Ирина Колодина. К ним они относятся как к родным. Утром проверяют воду в поилках, в течение дня контролируют температуру в помещении.

— Когда птенцы подрастают, пересаживаем их в клетки побольше, а принимаем их совсем крохотными. Только вылупившись из яйца, они весят 36 граммов, а спустя четыре месяца 1,5 килограмма, — рассказывает Ирина.

Надежда Филипповна трудится здесь без малого уже 37 лет. Опыт и профессионализм позволяют ей определить пол птенца с первых дней его жизни.

— Каждый цыпленок для нас как родной. Когда мы чувствуем, что им дискомфортно, переживаем, стараемся как можно быстрее найти причину неудобств, — признается птичница.

Итальянское оборудование позволяет выращивать цыплят всего за 105 дней. После этого птичницы расстаются со своими подопечными. Уже взрослые несушки переезжают из молоднякового в производственный цех. В течение полутора лет они будут давать свежее яйцо, а после птицу забьют на мясо. Специалисты напоминают, птицеводство — скороспелое производство.

«Англичанки»

Минувшей весной компания закупила в Англии 95 тысяч яиц, вылупились почти 60 тысяч птенцов, которые уже дали потомство. Петухов здесь держат не для помощи курам в производстве яиц, а исключительно для воспроизводства ремонтного молодняка.

Кросс «хай-лайн» (кроссом специалисты называют породу) считается одним из лучших в мире, в России его разводят лишь пять птицефабрик. Одна из них — якутская. Год Петуха для «Птички» станет переломным: здесь полностью переходят на содержание и выращивание нового кросса.

Просторный кабинет генерального директора предприятия Прокопия Николаева выглядит скромнее, чем мы могли себе представить — дизайн напоминает советское время, чего не скажешь о производственных цехах птицефабрики.

Уже три года на предприятии идет модернизация. В 2015 году в сортировочном цехе ручной труд заменили на конвейерное оборудование, а буквально месяц назад открыли новый цех, здание которого 10 лет было законсервировано. Сегодня там содержится молодняк.

— Прокопий Романович, сколько яиц птицефабрика выпускает в день?

— Вчера 163 тысячи, 143 из них будут реализованы, а оставшиеся 20 тысяч помещены в инкубатор.

— Цыплят вы считаете не только по осени, а круглый год?

— Молодняк выводим раз в полгода. Внимательно следим за тем, чтобы цыплята рождались здоровыми, специальный кормовой рацион составляем.