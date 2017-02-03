Гид выходного дня: Афиша Якутска на 4 и 5 февраля

«5 лет Arco ARTico»

Филармония Якутии приглашает на концерт 5-летие самого яркого и непредсказуемого музыкального коллектива — струнного ансамбля . В программе — избранная классика, мировые шедевры в жанре кроссовер, а также премьера сочинения Кирилла Герасимова «Камерная симфония». 4 февраля в Доме дружбы народов имени Кулаковского энергия музыки захватит вас!

По входным билетам будут разыграны призы и подарочные сертификаты от спонсоров. Стоимость билета: 500-700-1000 рублей.