Гид выходного дня: Афиша Якутска на 4 и 5 февраля

КИНО
«Голос монстра»
Поражающая воображение история о мальчике Конноре и монстре из его снов. Когда Коннору особенно тяжело, происходит нечто невероятное — старое тисовое дерево за окном оживает и превращается в громадное чудовище. По ночам монстр рассказывает Коннору истории, которые помогут ему понять, что даже когда весь мир рушится, можно найти в себе силы и не отчаиваться.
КОНЦЕРТЫ
Филармония Якутии приглашает на концерт 5-летие самого яркого и непредсказуемого музыкального коллектива — струнного ансамбля . В программе — избранная классика, мировые шедевры в жанре кроссовер, а также премьера сочинения Кирилла Герасимова «Камерная симфония». 4 февраля в Доме дружбы народов имени Кулаковского энергия музыки захватит вас!
По входным билетам будут разыграны призы и подарочные сертификаты от спонсоров. Стоимость билета: 500-700-1000 рублей.
Кассы Филармонии Якутии: ул. Ярославского, 27, оф. 111., ул. Орджоникидзе, 38, ТРК «Туймаада», 1 этаж, кассы Партнерской сети «Тессерус», также возможна покупка онлайн: www.filarmony.ru. Действуют скидки 20% пенсионерам и студентам, коллективные заявки.
ВЫСТАВКИ
В арт-галерее «Үргэл» работает выставка изделий, изготовленных руками талантливых жителей пригородного села Хатассы. Это первое совместное мероприятие народных мастеров и художников в Якутске.
На выставке собрано более 70 экспонатов. Организатор мероприятия – клуб «В мире прекрасного», который несколько лет работает в Хатасском центре культуры «Тускул».
Выставка работает до 8 февраля по адресу Лермонтова, 35/1.
ВЫСТАВКИ
Саха театр приглашает на спектакль «Манчаары» по драме «Манчаары түөкүн» В.В.Никифорова — Күлүмнүүр в постановке Руслана Тараховского.
В роли Манчаары — Павел Ченянов и Василий Борисов. В спектакле задействован весь актерский состав Саха театра.
Спектакль идет с синхронным переводом на русский язык. Рекомендуется с 12 лет!
ДЕТЯМ
Ледовый парк «Северное сияние»
4 февраля состоится долгожданное открытие ледового парка на 202 микрорайоне! Думаем, что это событие порадует не только детей, но и взрослых. Стоимость входа: детский билет 150, взрослый 250 рублей. Детям до 5 лет вход бесплатный! На территории парка можно арендовать ледянки за 50 рублей и перекусить в кафе.
Программа открытия:
12:00 Веселые игры и конкурсы с аниматорами
14:00 Официальное открытие
14:30 Праздничный концерт
18:00 Розыгрыш по входным билетам
19:00 Фейерверк