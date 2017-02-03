Гид выходного дня: Афиша Якутска на 4 и 5 февраля

Карантин в школах закончился, светит солнце и ожидается теплый февраль... Чем не повод культурно отдохнуть на выходных? Смотрим фильмы, посещаем спектакли и катаемся с ледяных горок - вместе с ЯСИА!

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КИНО

«Голос монстра»

Поражающая воображение история о мальчике Конноре и монстре из его снов. Когда Коннору особенно тяжело, происходит нечто невероятное — старое тисовое дерево за окном оживает и превращается в громадное чудовище. По ночам монстр рассказывает Коннору истории, которые помогут ему понять, что даже когда весь мир рушится, можно найти в себе силы и не отчаиваться.

«Космос между нами»

Межгалактическая история любви земной девушки и Гарднера Эллиота, выросшего в экспериментальной колонии на Марсе. Их роман начался в интернете, и теперь Эллиот летит на Землю, чтобы встретиться с возлюбленной…

 

КОНЦЕРТЫ

4 февраля 2017 спонсоры«5 лет Arco ARTico»

Филармония Якутии приглашает на концерт 5-летие самого яркого и непредсказуемого музыкального коллектива — струнного ансамбля . В программе — избранная классика, мировые шедевры в жанре кроссовер, а также премьера сочинения Кирилла Герасимова «Камерная симфония». 4 февраля в Доме дружбы народов имени Кулаковского энергия музыки захватит вас!

По входным билетам будут разыграны призы и подарочные сертификаты от спонсоров. Стоимость билета: 500-700-1000 рублей.

Кассы Филармонии Якутии: ул. Ярославского, 27, оф. 111., ул. Орджоникидзе, 38, ТРК «Туймаада», 1 этаж, кассы Партнерской сети «Тессерус», также возможна покупка онлайн: www.filarmony.ruДействуют скидки 20% пенсионерам и студентам, коллективные заявки.

ВЫСТАВКИ
«В мире прекрасногоIMG_0446-e1485342395450»

В арт-галерее «Үргэл» работает выставка изделий, изготовленных руками талантливых жителей пригородного села Хатассы. Это первое совместное мероприятие народных мастеров и художников в Якутске.

На выставке собрано более 70 экспонатов. Организатор мероприятия – клуб «В мире прекрасного», который несколько лет работает в Хатасском центре культуры «Тускул».

Выставка работает до 8 февраля по адресу Лермонтова, 35/1.

ВЫСТАВКИ
original«Манчаары»

Саха театр приглашает на спектакль «Манчаары» по драме «Манчаары түөкүн» В.В.Никифорова — Күлүмнүүр в постановке Руслана Тараховского.

В роли Манчаары — Павел Ченянов и Василий Борисов. В спектакле задействован весь актерский состав Саха театра.

Спектакль идет с синхронным переводом на русский язык. Рекомендуется с 12 лет!

 

ДЕТЯМ

2017-02-03_16-46-48Ледовый парк «Северное сияние»

4 февраля состоится долгожданное открытие ледового парка на 202 микрорайоне! Думаем, что это событие порадует не только детей, но и взрослых. Стоимость входа: детский билет 150, взрослый 250 рублей. Детям до 5 лет вход бесплатный! На территории парка можно арендовать ледянки за 50 рублей и перекусить в кафе.

 

Программа открытия:

12:00 Веселые игры и конкурсы с аниматорами

14:00 Официальное открытие

14:30 Праздничный концерт

18:00 Розыгрыш по входным билетам

19:00 Фейерверк

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