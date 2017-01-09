Этот день в календаре. 9 января

Сегодня 9 января. Какими памятными датами и событиями известен этот день?

В МИРЕ

День принятия Резолюции об отделении Меджимурья от венгерского государства. На протяжении многих веков Меджимурье (Međimurje) было частью Венгрии, которая оказала значительное влияние на историю и культуру Меджимурья.

День детей в Таиланде. В отличии от Международного дня детей, который отмечается 1 июня, в Таиланде принято отмечать День детей (Children’s Day) во вторую субботу января. Детей в Таиланде считают наиболее ценным ресурсом страны.

В 1792 году заключен Ясский мирный договор, завершивший русско-турецкую войну (1787-1791) Ясский мирный договор был заключен (29 декабря 1791) 9 января 1792 года в Яссах (ныне территория Румынии).

В 1932 году в руинах Монте-Альбан обнаружен клад 13 века, принадлежащий народности сапотеки Монте-Альбан – известный археологический заповедник, расположенный в южной части Мексики.

В 1951 году официально открыто здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке (США) 4 октября 1949 года в Нью-Йорке состоялась церемония заложения фундамента будущей штаб-квартиры ООН, открытие которой состоялось 9 января 1951 года.

В 1969 году состоялся первый испытательный полет самолета «Конкорд». В октябре 1962 года Великобритания и Франция заключили соглашение о совместных работах по созданию сверхзвукового пассажирского авиалайнера. 9 января 1969 года в Бристоле (Англия) состоялся первый испытательный полет авиалайнера

В РОССИИ

В 1769 году России введены первые бумажные деньги – Екатерина II подписала манифест о введении в России ассигнаций До начала правления Екатерины II в России в обиходе были медные монеты. Золото и серебро, которые ценились за границей, шли в основном на покрытие ежегодно растущих военных и дворцовых расходов.

В ЯКУТИИ

70 лет со дня рождения В.И. Филиппова, заслуженного работника народного образования РС(Я), отличника народного просвещения РФ, ветерана спорта России. (1947).

60 лет со дня рождения А.Н. Комиссарова, заслуженного врача РС(Я), кандидата медицинских наук (1957).

Именины у Антонины, Степана, Тихона, Федора.

Родились в этот день. (1797) Фердинанд Врангель, российский мореплаватель, полярный исследователь. (1859) Петр Кащенко, русский врач-психиатр и общественный деятель. (1890) Карел Чапек, чешский писатель и драматург. (1908) Симона де Бовуар, французская писательница, идеолог феминистического движения. (1913) Ричард Никсон, 37-й президент США (1969—1974), вошел в историю как «красный» президент. (1924) Сергей Параджанов, советский кинорежиссер и сценарист, Народный артист Украины и Армении. (1951) Семен Фурман, советский и российский актер театра и кино.

По народному календарю. Степанов день. На Руси этот день был примечателен тем, что пастухи заключали договора с крестьянами, у которых была скотина. Кроме пастухов в Степанов день чествовали и лошадей — их было принято поить из серебряной посуды (если она была в доме). Также по углам двора ставили осиновые колья — чтобы ведьмы не могли подойти к дому и хлеву.

По лунному календарю. Не допускайте спешки, торопливости и суеты, это лишь навредит. Пусть всё идёт так, как идёт, до поры, до времени не вмешивайтесь в ход событий.

Источник: Calend.ru