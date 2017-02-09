Этот день в календаре. 9 февраля

Сегодня 9 февраля. Какими памятными датами и событиями известен этот день?

В МИРЕ

Сегодня — Международный день стоматолога. Традиция отмечать 9 февраля Международный день стоматолога постепенно становится популярной во многих странах.

9 февраля 1895 года в городе Холиоке американского штата Массачусетс, в спортзале Ассоциации молодых христиан, руководитель YMCA (Молодежной Христианской Организации) по физподготовке Уильям Морган (1870–1942) придумал новую командную игру в мяч. Он решил смешать элементы баскетбола, бейсбола и гандбола. Позаимствовал сетку из тенниса и установил ее на высоте приблизительно 196 см от пола, так, чтобы сетка была выше головы человека среднего по тем временам роста. Суть игры заключалась в том, чтобы перебрасывать мяч над сеткой. Количество участников первое время было не ограничено. Саму же игру окрестили «mintonette».

В 1948 году в Токио основан Всемирный центр айкидо Айкикай. Айкикай Система айкидо – это мощное оружие самозащиты. Создатель системы Уэсибой Морихэем собрал в нее лучшее из традиционного боевого искусства. Элементы айкидо делятся на броски и удержания с болевыми захватами.

В 1969 году состоялся первый полет самолета Боинг 747. Самолет Boeing 747, выпускаемый американской компанией Boeing – первый в мире широкофюзеляжный дальнемагистральный пассажирский авиалайнер.

В РОССИИ

Ежегодно 9 февраля в России отмечается День гражданской авиации. Именно в этот день в 1923 году в нашей стране появился воздушный флот, в чьи задачи вошло перевозить пассажиров, путешествующих по служебным или личным делам, почту и разного рода грузы. Так, 9 февраля 1923 года Совет Труда и Обороны СССР принял постановление «Об организации Совета по гражданской авиации». Первым маршрутом, по которому могли отправиться авиапассажиры, стала воздушная линия «Москва — Нижний Новгород» протяженностью 420 километров.

В 1897 году стартовала первая полная перепись населения Российской Империи. Учет населения возник в глубокой древности в связи с налоговой и военной деятельностью государств и задачами их административного устройства.

В 1923 году в СССР принято постановление «Об организации Совета по гражданской авиации». С рождением гражданской авиации появилась необходимость технического контроля воздушных линий.

Родились в этот день. (1441) Алишер Навои, узбекский поэт, мыслитель и государственный деятель. (1773) Уильям Гаррисон, 9-й президент США (4 марта – 4 апреля 1841), американский военачальник и политик. (1783) Василий Жуковский, русский поэт-романтик. (1887) Василий Чапаев, советский военачальник, герой Гражданской войны. (1910) Жак Люсьен Моно, французский биохимик и микробиолог, Нобелевский лауреат. (1979) Ирина Слуцкая, российская фигуристка, чемпионка мира и Европы, призер Олимпийских игр.

По народному календарю. Златоустьев огонь. Праздник получил название Златоустьева огня, потому что в этот день с особым вниманием относились к домашнему очагу. Особым образом нужно было затопить печь — так, чтобы разом занялись все поленья. Это сулило семье мир и достаток. Для обряда заранее сушили дрова и щипали лучину.

Существовали на этот день и метеорологические приметы. Говорили, что если облака идут против ветра — это к снегу; стекла потеют — к теплу. После метелей рассматривали сугробы: если верхушки закруглены — это обещало хороший урожай.

Именины у Дмитрия, Ивана, Петра.

По лунному календарю. Грусть, тоску, плохое настроение гоните прочь, не задумываясь, и занимайтесь делом. Нельзя перегружать зрение, чрезмерно пользоваться духами и прочими ароматами. С уважением отнеситесь к любой информации – даже случайно услышанная фраза или прочитанная строчка в газете, которая неожиданно привлекла внимание, могут оказаться полезными.

Источник: Calend.ru