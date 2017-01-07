Этот день в календаре. 7 января

Сегодня 7 января. Какими памятными датами и событиями известен этот день?

В МИРЕ

Рождество Христово у восточных христиан. Рождество Господа и Спаса нашего Иисуса Христа — один из важнейших христианских праздников и государственный праздник в более чем 100 странах мира. В православии Рождество Христово празднуется 7 января.

В 1610 году Галилео Галилей открыл спутники Юпитера. В ночь на 7 января 1610 года Галилео Галилей направляет созданный им 32-х кратный телескоп на небо. Он увидел там не только лунный пейзаж, горные цепи и вершины, но и открыл четыре наиболее крупных спутника Юпитера, которые сейчас носят название «галилеевых». Благодаря своему открытию, которое он описал в сочинении «Звёздный вестник», Галилей вскоре становится самым знаменитым учёным Европы. Книга имела сенсационный успех, даже коронованные особы спешили обзавестись телескопом. Несколько телескопов Галилей подарил Венецианскому сенату, который в знак благодарности назначил его пожизненным профессором с окладом 1000 флоринов.

В 1839 году физик Доминик Франсуа Араго раскрыл секрет «светописи» 7 января 1839 года состоялось заседание двух французских академий — Академии наук и Академии изящных искусств. На этом заседании физик Доминик Франсуа Араго сделал подробный блестящий доклад о результате многолетних опытов французского химика и изобретателя Луи Дагера — методе получения отпечатка изображения (дагерротипа) и его достоинствах. Метод Луи Дагера заключался в проецировании камерой-обскура изображения на посеребренную медную пластину. Предварительно выдержанную в парах йода пластину следующим этапом следовало обработать парами ртути. После этого получалась фотография проецируемого предмета. Первая фотокамера весила 50 килограммов, имела пластины размером 16,5х21,5 сантиметра.

В 1989 году наследный принц Японии Акихито провозглашен новым императором Акихито был провозглашен 125-м императором Японии 7 января 1989 года после кончины отца — императора, олицетворявшего самый продолжительный период японской истории, Сёва. Официальная коронация Акихито состоялась 12 ноября 1989 года.

В РОССИИ

В году 1852 году Санкт-Петербурге впервые наряжена общественная рождественская елка Традицию украшать на Рождество хвойное дерево игрушками, лакомствами и свечами и зажигать фейерверки привез в Россию из Германии Петр I. Обычай украшать еловые ветви и дерево с трудом прививался в России — ель в народной традиции была деревом символизирующим нечистую силу. На Рождество на Руси обычно дома украшали ветвями плодовых деревьев, которые ставили в воду так, чтобы они успели распуститься к Рождеству. Но Пётр был настойчив, и традиция постепенно прижилась в России. 7 января 1852 года в Санкт-Петербурге в помещении Екатерининского вокзала (в наше время Московского) впервые была наряжена общественная рождественская елка. На елке красовались украшения, игрушки, сладости, фрукты, свечи. Верхушку украшала звезда. Поначалу такое украшение могли позволить себе только богатые, зажиточные люди. Постепенно традиция выросла в широкую народную, и украшенные елки сопровождали рождественские праздники и дома, и на улице.

В 1928 году начались летные испытания самолета У-2, широко применявшегося во время Великой отечественной войны. В конце 1927 года авиаконструктор Николай Поликарпов закончил работы над созданием учебного самолета У-2 — многоцелевого биплана, впоследствии одного из самых массовых самолетов в мире.

Родились в этот день. (1745) Жак-Этьенн Монгольфье, французский изобретатель, создатель воздушного шара. (1871) Эмиль Борель, французский математик, профессор. (1910) Константин Заслонов, советский партизан, герой Великой Отечественной войны. (1911) Мария Миронова, советская актриса, Народная артистка СССР. (1948) Наталья Гвоздикова, советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка России. (1972) Светлана Журова, российская конькобежка, олимпийская чемпионка, Заслуженный мастер спорта России.

По народному календарю. Рождество. На Руси празднование Рождества слилось с древним обрядом — Святками. Так и по сей день называются 12 дней между Рождеством и Крещением. Святочные традиции имеют дохристианское происхождение и связаны с основным занятием христиан — земледелием. Изначально они посвящались началу нового года и возрождению солнца. Молодежь наряжалась в старую одежду, надевала маски и устраивала игрища. И сегодня в Святки принято развлекаться. Для Рождества существует множество примет и обычаев. Например, считалось, что в этот день девушка, страдающая от несчастной любви, может освободить свое сердце. Для этого она должна была взять камень, раскалить его в печи, а после этого — утопить в проруби. Если камень раскалывался от холода — безответное чувство покидало девушку. А вот старшей хозяйке дома в этот день полагалось обмести углы дома веником из крапивы, чтобы изгнать нечистую силу. Считалось, что нужно надеть новую рубаху — иначе грозит неурожай. По этому поводу говорили: «На Святой вечер рубаха хоть плохонька, да беленька; на Рождество — хоть сурова, да нова». По поводу урожая также подмечали: если выпадет иней — уродится хлеб, если небо звездное — горох. А если на дворе метель — пчелы будут роиться хорошо.

По лунному календарю. Бывает, что в 9-й день лунного цикла приходят дурные вести. Постарайтесь не реагировать на них слишком эмоционально. Возникающие бурные эмоции можно утихомирить дыхательными упражнениями, а день следует провести спокойно, в будничных делах и трудах. Не стоит начинать ничего нового, продолжайте делать то, что начали или завершайте начатые дела. Романтический ужин тоже вполне может быть кстати, но только в том случае, если ваши отношения построены на взаимопонимании.

Источник: Calend.ru