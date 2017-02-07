Этот день в календаре. 7 февраля

Сегодня 7 февраля. Какими памятными датами и событиями известен этот день?

В МИРЕ

7 февраля 1238 г. монголо-татарские войска приступом взяли столицу Северо-Восточной Руси город Владимир. До обеда был взят новый город и объят огнем.

В 1568 году европейцами были открыты Соломоновы острова. Испанский мореплаватель Альваро Менданья де Нейра, отправившийся на двух кораблях из перуанского порта Кальяо, после трех месяцев плавания в западном направлении наткнулся в Южном полушарии к востоку от Новой Гвинеи.

В 1795 году порт Хаджибей был переименован в Одессу. В начале 1760-х годов турки построили небольшую крепость в поселении Хаджибей. Во время Русско-турецкой войны в сентябре 1789 года крепость была взята русским отрядом под командованием генерала Осипа Михайловича Дерибаса.

В 1863 году в США запатентован первый огнетушитель. Почти каждый современный человек хоть раз в своей жизни видел как выглядит огнетушитель – переносное или передвижное устройство для тушения пожара за счет выпуска запасенного огнетушащего вещества.

В 1998 году открылись XVIII зимние Олимпийские игры в Нагано (Япония). 7 февраля в городе, расположенном в 220 километрах на северо-восток от Токио, состоялась церемония открытия XVIII зимних Олимпийских игр, которые проходили с 7 по 22 февраля.

В РОССИИ

В 2014 году открылись XXII зимние Олимпийские игры в Сочи (Россия). XXII зимние Олимпийские игры проходили с 7 по 23 февраля 2014 года в южном российском городе Сочи, который был выбран столицей этой Олимпиады во время 119-й сессии МОК в Гватемале в 2007 году.

7 февраля 2017 года впервые празднуется День российского бизнес-образования. В дальнейшем праздник будет отмечаться ежегодно. Инициатором праздника выступила Русская Школа Управления, которая стояла у истоков становления современного бизнес-образования в России. Дата выбрана не случайно. Февраль – это традиционное время планирования и старта новых проектов. Предыдущий финансовый год уже закрыт, и компании, подведя итоги проделанной работы, строят планы на будущее.

Родились в этот день. (1693) Анна Иоанновна, российская императрица (1730-1740). (1812) Чарльз Диккенс, английский писатель, классик мировой литературы. (1846) Владимир Маковский, русский художник-передвижник, академик. (1870) Альфред Адлер, австрийский психолог и психиатр, создатель системы индивидуальной психологии. (1897) Александр Чижевский, советский биофизик, основоположник гелиобиологии и аэроионификации. (1926) Константин Феоктистов, советский инженер, летчик-космонавт, Герой Советского Союза. (1954) Дитер Болен, немецкий музыкант, участник группы «Modern Talking», продюсер и композитор.

По народному календарю. Григорьев день, Григорий-весноуказатель. Этот день — один из самых интересных с точки зрения прогнозов погоды. Считалось, что в Григорьев день можно заглянуть не только на месяц или даже на сезон вперед, но и гораздо дальше. Говорили, что каков будет день до полудня — такова будет и первая половина следующей зимы. Соответственно, часть дня с обеда до вечера предсказывала погоду на вторую половину. Также замечали, что если на Григория выпадет снег, то зима в следующем году не скоро настанет. А вот пению синиц в этот день не радовались — это означало, что в феврале еще ударят морозы.

В Григорьев день в русских деревнях полагалось делать добрые дела самим и вспоминать о добрых делах, сделанных другими. О своих же хороших поступках не рассказывали: творить добро нужно было не для показухи, а ради собственной души. По этому поводу говорили: «Господь и так все добрые дела видит».

Именины у Александра, Анатолия, Бориса, Василия, Виталия, Владимира, Григория, Дмитрия, Моисея, Петра, Степана, Феликса, Филиппа.

По лунному календарю. Сегодня не время жаловаться, плакать и жалеть себя – есть вероятность застрять в этом состоянии надолго. Плохой знак в двенадцатый лунный день – разбитая посуда, пролитая жидкость. Считается, что это знак страдания. Примите и проживите это состояние. Оно обязательно пройдет. Сны вещие, им не только можно, но и, наверное, нужно доверять. Всё, что вы увидите во сне, продиктовано светлыми и доброжелательными к вам силами. Страшных снов не бойтесь — они безвозвратно уйдут прочь вместе с ночью.

Источник: Calend.ru