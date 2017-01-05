Этот день в календаре. 5 января

Сегодня 5 января. Какими памятными датами и событиями известен этот день?

В МИРЕ

В 1933 году Сан-Франциско началось строительство моста над проливом «Золотые ворота» Мост над проливом «Золотые ворота» является одним из самых известных в мире. Период развития висячих мостов начинался с небольших мостиков на цепях в 18 веке. Век 19-й внес новую ступень в развитии висячих мостов с использованием новых материалов.

В 1949 году создан Совет экономической взаимопомощи (СЭВ) СЭВ — совет экономической взаимопомощи — межправительственная экономическая организация, созданная 5 января 1949 года по решению экономического совещания представителей ряда стран Восточной Европы. Изначально в СЭВ вошли 11 стран.

В РОССИИ

В 1731 году в Москве зажглись первые уличные фонари. В ноябре 1730 года Сенат Российской империи издал указ об изготовлении стеклянных фонарей для освещения Москвы в зимнее время. (25 декабря 1730) 5 января 1731 года в Москве были зажжены первые уличные фонари. Всего было установлено 520 масляных фонарей. Они зажигались с 1 сентября по 1 мая, 18 ночей в месяц, когда на небе не светила луна. Деньги на устройство освещения были выделены казной, но зажигать фонари и содержать их в исправности должны были сами москвичи. К концу 18 века освещение улиц улучшилось. В 1800 году общее число фонарей составило 6559. Из них 4614 были укреплены на столбах, остальные прибиты к стенам домов.

В 1762 году на российский престол вступил Петр III Сын Гольштейн-Готторпского герцога Карла Фридриха и дочери императора Петра I Анны Петровны, он сначала воспитывался как наследник шведского престола. Мать мальчика, названного при рождении Карл-Петер-Ульрих, умерла вскоре после его появления на свет.

В 1905 году в ходе русско-японской войны капитулировала крепость Порт-Артур Порт-Артур – китайский город Люйшунь на берегу Желтого моря, который возник в 80-х годах 19 века на юге полуострова Ляодун. Китайское правительство решило построить там военно-морскую базу.

Именины у Василия, Ивана, Макара, Наума, Павла, Феодула.

Родились в этот день. (1786) Томас Наттолл, английский ботаник и зоолог. (1876) Конрад Аденауэр, немецкий государственный деятель, первый Федеральный канцлер ФРГ (1949-1963). (1914) Николя де Сталь, французский живописец российского происхождения. (1919) Сильва Капутикян, армянская и советская поэтесса, писатель и публицист, академик. (1932) Умберто Эко, итальянский философ, ученый, писатель. (1932) Раиса Горбачева, советский и российский общественный деятель, супруга М.С. Горбачева. (1969) Мэрилин Мэнсон, американский музыкант, основатель и лидер одноименной американской группы.

По народному календарю. Федулов день. На Руси в этот день большое внимание уделяли домашним животным — скотине и птице. Добрый хозяин проявлял по отношению к ним особую заботу — давал много корма, наводил порядок в хлеву и птичнике. В этот день пекли печенье в форме овечек, коровок и птиц. Это делалось для того, чтобы привлечь добрых духов и изгнать злых. А чтобы нечистая сила не оставила на выпечке следа, ее сразу же заворачивали в полотенце. Так же поступали и с постными лепешками, которые также было принято готовить в Федулов (Феодулов) день. Правда, в отличие от печенья, лепешки не подавали к столу — их несли в хлев, где по частям скармливали животным. Домашней птице в качестве угощения доставалось отборное зерно. Подметили, что погода Федулова дня предсказывает погоду ноября. «Пришел Федул — ветер подул», – говорили на Руси. Ветер считался хорошим предзнаменованием — он сулил богатый урожай.

По лунному календарю. Сегодняшний день — активный и удачный для всех честных и порядочных людей. День хорош для новых приобретений – покупка, сделанная сегодня, принесет вам радость и удовлетворение. Более того, вполне вероятно, что ваша сегодняшняя молитва будет услышана. Во второй половине этого дня Луны особенно необходима собранность, организованность, ответственность, чтобы усилия первой половины дня не пошли прахом. Считается, что сны сегодня пророческие и очень быстро сбываются.

Источник: Calend.ru