Этот день в календаре. 5 февраля

Сегодня 5 февраля. Какими памятными датами и событиями известен этот день?

В МИРЕ

В 1783 г. в Италии началось сильнейшее землетрясение, одно из самых длительных в истории Калабрии (область Италии на южной оконечности Апеннинского полуострова), продлившееся целых 2 месяца.

В 1919 году открылась первая пассажирская авиалиния. После окончания Первой мировой войны в Германии очень быстро обратили внимание на стремительно развивавшийся рынок пассажирских авиаперевозок.

В 1928 году впервые искусственным путем получен витамин D. В этот день подарок получили все жители планеты, страдающие дефицитом витамина D. 5 февраля впервые удалось синтезировать эту незаменимую часть пищевого рациона человека.

В РОССИИ

В 1901 году в Москве открылся «Магазин Елисеева и погреба русских и иностранных вин». Однажды зимой Петр Елисеев, крепостной садовник графа Шереметева, вырастил клубнику, которой угостил графа и его гостей. Граф от избытка чувств дал Петру вольную и способствовал организации небольшой лавки по торговле вином.

В 1912 году открылась первая выставка Общества художников-авангардистов «Бубновый валет». «Бубновый валет» — творческое объединение группы художников-авангардистов, возникшее с 1911 года. На первых порах объединение включало преимущественно московских живописцев.

Родились в этот день. (1812) Жорж Шарль Дантес, французский офицер и политик. (1836) Николай Добролюбов, русский писатель и литературный критик. (1840) Хайрем Максим, английский изобретатель американского происхождения, создатель пулемета «Максим». (1840) Джон Данлоп, шотландский изобретатель надувных шин. (1924) Александр Матросов, советский солдат, Герой Советского Союза.

По народному календарю. Агафий-полухлебник. На Руси этот день, получивший название Агафий-полухлебник, считался днем домашних забот. Те хозяева, кто не успел сделать этого накануне — на Тимофея-полузимника, проверяли закрома. Запасов должна была остаться ровно половина — иначе и хозяевам, и скотине приходилось голодать. В народе говорили: «Агафонник в закромах спины не разгибает, здоровому зерну счет ведет». Также нужно было проверить посевное зерно, привести в порядок амбары — подлатать стены и двери. Не меньше крестьян заботило, сколько снега на полях — хватит ли его, чтобы напоить землю. «Снег глубок — хлеб хорош», — говорили по этому поводу. Также в этот день наблюдали за поведением птиц и животных. Если утром кричит синица — это к сильному морозу. А вот белка, покинувшая гнездо и спустившаяся с дерева, обещала оттепель. Кроме того, считалось, что погода до полудня соответствует первой половине следующей зимы, а после полудня — второй половине.

Именины у Владимира, Геннадия, Евдокии, Екатерины, Ивана, Иосифа, Климента, Макара, Федора.

По лунному календарю. Сегодня благоприятно нацелиться на укрепление отношений в семье и заняться благоустройством жилища. Это семейный день, хорошо быть вместе с семьей и близкими, приглашать родственников. Очень уместным в этот день будет вспомнить традиции своей семьи, своих предков, как эти традиции поддержать и укрепить в будущем. Именно в этот день рекомендуется начинать строительство дома для семьи. Печаль дня окажется кратковременной, она быстро и легко забудется. Однако, не рекомендуется путешествовать.

Источник: Calend.ru