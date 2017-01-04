Этот день в календаре. 4 января

Сегодня 4 января. Какими памятными датами и событиями известен этот день?

В МИРЕ

День Ньютона. Исаак Ньютон — всемирно признанный гений – личность, которой посвящен сегодняшний праздник День Ньютона.

1878 — Русские войска освободили Софию от турецкого владычества.

1896 — Юта стала 45-м штатом США.

1943 — Американский журнал «Тайм» назвал Человеком 1942 года Иосифа Сталина.

1985 — В Лондоне родилась девочка у первой в мире гестационной суррогатной матери.

2004 — Американский марсоход «Спирит» совершил посадку на поверхности Марса.

В РОССИИ

1908 — Анна Павлова впервые исполнила хореографическую миниатюру «Умирающий лебедь».

В ЯКУТИИ

75 лет со дня рождения И.Н. Левина, поэта, прозаика, драматурга, критика, члена Союза писателей России (1942-1998).

Именины у Анастасии, Дмитрия, Федора.

Родились в этот день. (1643) Исаак Ньютон английский физик, астроном, математик, заложивший основы классической механики. (1710) Джованни Перголези итальянский композитор, скрипач и пианист. (1809) Луи Брайль французский педагог, автор азбуки для слепых. (1934) Зураб Церетели советский и российский художник и скульптор, Народный художник России и Грузии. (1954) Олег Романцев советский и российский футболист и тренер, призер Олимпийских игр. (1965) Джулия Ормонд британская актриса и продюсер. (1966) Тигран Кеосаян российский кинорежиссер, актер, сценарист и телеведущий.

По народному календарю. Настасьин день. В Настасьин день на Руси беременные женщины вышивали полотенца, которые должны были служить оберегом при родах. Учились вышивать и девушки, а их матери доставали из сундуков родовые полотенца с вышитыми знаками, символизировавшими плодородие. Вышивальщиц называли узорницами, а вышивку — узорочьем, что также пересекалось с прозвищем святой Анастасии. Также в этот день было принято варить постную кашу. Ею кормили беременных, чтобы оградить их от возможных болезней. А еще вся семья славила свой род и своих предков. Особые почести доставались матерям. В Настасьин день наблюдали за погодой. Считалось, что если облака идут против ветра — быть снегу. В целом же погода этого дня указывает на погоду октября.

По лунному календарю. Сегодня рекомендуется спокойно заниматься своими обычными делами. Не ропщите на жизнь, обстоятельства, близких. Любому недовольству сейчас не время. Принимайте всё таким, как есть. О сегодняшних снах лучше не рассказывать — они должны остаться в тайне.

Источник: Calend.ru