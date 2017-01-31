Этот день в календаре. 31 января

Сегодня 31 января. Какими памятными датами и событиями известен этот день?

В МИРЕ

31 января во всем мире свой профессиональный праздник — Международный день ювелира — отмечают мастера, что делают нашу жизнь прекрасней. Считается, что идея создания этого праздника впервые возникла в 2002 году на фестивале «Золотое кольцо России», который проходил в Костроме. А в 2008 году в Ташкенте на фестивале молодых ювелиров и было принято решение учредить 31 января как Международный день ювелира. Дата же была выбрана в связи с тем, что именно в январе ювелиры регистрируют свои клейма.

В 1729 г. 31 января в Стамбуле была издана первая печатная книга с арабским шрифтом. Первой печатной книгой с арабским шрифтом стал толковый словарь Джаухари в переводе на турецкий язык. Этот словарь считается одним из самых популярных, и на протяжении более тысячи лет он не уступал первенства.

1892 г. Первым в мире лыжным трамплином, который в модернизированном виде действует до сих пор, является трамплин Холменколлен, расположенный неподалеку от столицы Норвегии — Осло. Первые лыжные соревнования на нем состоялись в 1892 году!

В 1893 г. 31 января зарегистрирован товарный знак «Кока-Кола». Coca-Cola стала к сегодняшнему дню брэндом-легендой. История этого напитка берет начало в марте 1886 года, когда Джон Пембертон пытался найти новое болеутоляющее средство.

В РОССИИ

1714 г. — Создан «Государев Кабинет» — Кунсткамера. При посещении Англии и Голландии царь Петр I очень заинтересовался новшествами в виде кабинета «кунштов» («куншт» – редкость, чудо). Петр решил организовать подобный кабинет в России. Он тут же приобрел первые экспонаты, ставшие впоследствии обитателями «государева Кабинета». Даже перенос столицы в Петербург не помешал планам великого деятеля: «Кабинет редкостей» переехал вместе с его создателем.

1921 г. 31 января — День основания МТУСИ. Не многие учебные заведения страны могут претендовать на звание крупнейшего учебно-научного центра. Одним из них является Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ). Высокий уровень подготовки и переподготовки специалистов связи обеспечивают 700 преподавателей (кандидатов наук, доцентов и профессоров) и научных работников, члены многих академий России и зарубежья, лауреаты Ленинских, Государственных и других премий. Осуществляется подготовка и иностранных специалистов. Тысячи слушателей из России и 82 стран мира могут стажироваться на базе университета.

1924 г. — Принята первая Конституция СССР. Конституция СССР – основной закон Союза Советских Социалистических Республик, обладающий высшей юридической силой, который законодательно закрепил общественное и государственное устройство, принципы организации, деятельности, а также компетенцию органов социалистического государства, избирательную систему, основные права и обязанности граждан.

Родились в этот день. (1797) Франц Шуберт, австрийский композитор. (1865) Алексей Бахрушин, русский купец, меценат, создатель литературно-театрального музея. (1865) Патриарх Тихон, патриарх Московский и всея Руси (1917-1925). (1868) Теодор Вильям Ричардс, американский химик, Нобелевский лауреат. (1902) Альва Мюрдаль, шведский дипломат, политик, писательница, Нобелевский лауреат. (1911) Ванга, болгарская ясновидящая. (1956) Вера Глаголева, советская и российская актриса театра и кино, режиссер, Народная артистка России.

По народному календарю. Афанасьев день, Афанасий-ломонос.

Афанасий Великий, память которого отмечается в этот день, считается одним из отцов греческой церкви. Он был архиепископом в Александрии в 4 веке. Ломоносом Афанасия прозвали на Руси за то, что в его день наступали сильнейшие морозы. «Мороз за нос ленивых хватает, а перед проворными шапку снимает», — говорили люди, замечая, что в холодную погоду стоит побольше двигаться.

С Афанасьевым днем было связано и немало примет. Если день выдается вьюжным — ранней весны ждать не стоит; об обратном говорила ясная погода в полдень. Если вороны летают и кружат стаями — это к еще большему морозу. Холода предвещал и громко гудящий самовар. Кстати, стужу воспринимали без негатива: считалось, что промерзшая зимой земля летом даст больше урожая. В народе верили, что в афанасьевские морозы ведьмы летают на шабаш и там теряют голову от излишнего веселья. Возвращаясь, они стараются навредить людям. Поэтому в этот день следовало изгонять нечистую силу из жилищ. Ровно в полночь знахари начинали заговаривать печные трубы, через которые, как считалось, ведьма может залететь в дом. Простые мужики и сами гоняли нечистую — брали кнуты, оглобли и ходили с ними по деревне, колотя по стенам домов, хлевов и амбаров.

Именины у Александра, Афанасия, Владимира, Дмитрия, Евгения, Емельяна, Ефрема, Илариона, Кирилла, Ксении, Максима, Марии, Михаила, Николая, Сергея.

По лунному календарю. Сегодня – идеальный день для ведения повседневных дел, проведите его спокойно, не спеша занимайтесь текущими делами, работайте с информацией, приведите в порядок бумаги. Включайте мудрость и осторожность, не принимайте скоропалительных решений, всеми силами избегайте встречи со злом. День эффективен для поиска пропавших вещей.

Источник: Calend.ru