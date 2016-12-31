Этот день в календаре. 31 декабря

Сегодня 31 декабря. Какими памятными датами и событиями известен этот день?

В МИРЕ

В 1857 г. английская королева Виктория объявила Оттаву столицей британской колонии (провинции) Канада. Оттава была единственным населенным пунктом на границе между англо– и франкоязычной частями страны, а дремучие леса охраняли ее от американцев, которые могли в любой момент вторгнуться на территорию северного соседа.

В 1869 г. Обнаружены руины храма Артемиды Эфесской — одного из семи чудес света античного мира. 31 декабря, за несколько часов до нового 1870 года, английский архитектор, инженер и археолог-любитель Джон Вуд обнаружил к югу от Измира на семиметровой глубине руины легендарного храма Артемиды Эфесской — одного из семи чудес света античного мира. Великолепный храм был сооружен архитектором Хейрократом в 550 году до н.э. в городе Эфесе на побережье Малой Азии (в настоящее время Сельчук, Турция). В создании скульптурного убранства храма принимали участие лучшие мастера греческого мира, а статуя богини Артемиды была сделана из золота и слоновой кости. Храм Артемиды использовался не только для проведения религиозных церемоний. Он был одновременно финансовым и деловым центром Эфеса. Храм был полностью независим от городских властей и управлялся коллегией жрецов.

В РОССИИ

В 1898 г. в России открылась первая междугородняя телефонная линия Санкт-Петербург — Москва.

В 1942 г. завершилась оборона Кавказа в годы Великой Отечественной войны.

В 1943 г. Житомир окончательно освобожден от немецко-фашистских захватчиков.

В 1968 г. испытательный полет совершил первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144.

В 1999 г. Борис Ельцин объявил о досрочном сложении с себя полномочий главы государства.

В ЯКУТИИ

100 лет со дня рождения Л.А. Ким, народного художника ЯАССР, заслуженного художника РСФСР, заслуженного деятеля искусств ЯАССР, живописца (1916-1994).

70 лет со дня рождения М.П. Федотовой–Нулгынэт, отличника народного просвещения, прозаика, эвенского писателя, члена союза писателей России (1946).

70 лет со дня рождения А.П. Бурнашевой, заслуженного работника народного хозяйства РС(Я), отличника образования РС(Я), отличника социальной службы РС(Я), почетного ветерана РС(Я) (1946).

Именины у Веры, Виктора, Владимира, Георгия, Елизаветы, Зои, Ивана, Ильи, Марка, Мартина, Михаила, Модеста, Николая, Севастьяна, Семена, Сергея, Софьи, Фаддея, Федора.

Родились в этот день. (1912) Сергей Осипов, советский военный деятель, контр-адмирал, Герой Советского Союза. (1933) Семен Фарада, советский и российский актер театра и кино, Народный артист России. (1946) Людмила Пахомова советская фигуристка, олимпийская чемпионка, тренер. (1948) Регина Дубовицкая, российская телеведущая, журналист. (1973) Николай Цискаридзе, российский артист балета и педагог, Народный артист России.

По народному календарю. Модестов день. На Руси святого Модеста считали хранителем скота, поэтому ему молились о защите от падежа и хищных зверей. В этот день мужчины обыкновенно устраивали братчины — совместные застолья, на которые непременно подавали мясные блюда. Таким образом святого благодарили за заботу о стадах. А вот женщинам на Модеста запрещалось играть в карты: говорили, что иначе летом курицы станут клевать огурцы. На Модеста можно было предсказать свою судьбу на будущий год. Для этого ложились на ток, где молотили хлеб, и слушали: если под гадающим застучит — его ждет смерть, если зазвенит — свадьба, а если послышится молотьба — будет богатым. Вечером в этот день брали 12 коробочек с солью, каждую из которых называли именем одного из месяцев, а следующим утром проверяли: в какой коробочке соль размокла, тот месяц будет мокрым. Отдельно предсказывали погоду на июнь: она должна быть такой же, как в Модестов день.

По лунному календарю. Первая половина дня благоприятна для построения планов, но их пока лучше держать при себе. Щедрость и доброта, проявленные сегодня, будут очень уместны. Сделайте кому-нибудь подарок — может быть, стоит начать с самого себя. Девиз «Передай добро по кругу» Рэя Брэдбери — полезная рекомендация на второй лунный день. Деньги, данные сегодня в долг, вернутся к вам сполна и вовремя. Весьма уместна благотворительность.

Источник: Calend.ru