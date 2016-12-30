Этот день в календаре. 30 декабря

Сегодня 30 декабря. Какими памятными датами и событиями известен этот день?

В МИРЕ

30 декабря 1921 года в Чикаго на сцене городской оперы под управлением автора Сергея Сергеевича Прокофьева была впервые исполнена опера «Любовь к трем апельсинам». Премьера прошла с большим успехом.

В 1927 году в Токио открылась линия метрополитена — первая за пределами Европы и Америки.

В 1914 году японский предприниматель Норицугу Хаякава побывал в Лондоне и проехавшись в тамошнем метро, а затем, познакомившись с удобными вагонами подземки в Глазго, решил построить такое же в Токио.

В РОССИИ

В 1916 г. в Петербурге убит Григорий Распутин. В 1904 году в Петербурге появился странный человек. Он называл себя Григорием Распутиным, говорил, что он святой, и на каждом шагу рассказывал о своем чудодейственном даре приносить исцеление. Вскоре вести о чудесном знахаре достигли царского дворца.

В 1922 году образован Союз Советских Социалистических Республик (СССР) Союз Советских Социалистических Республик (СССР) — бывшее крупнейшее государство мира по площади, второе по экономической и военной мощи и третье — по численности населения. СССР занимал восточную половину Европы и северную треть Азии.

В 1927 году русский химик Сергей Лебедев первым в мире разработал способ получения синтетического каучука. В 1926 году советское правительство объявило конкурс на лучшую работу по синтезу каучука и назначило первую премию в сто тысяч рублей. По условиям конкурса, нужно было представить не только описание способа получения каучука.

Именины у Александра, Даниила, Дениса, Ивана, Никиты, Николая, Петра, Сергея.

Родились в этот день. (1389-1425) Василий I великий князь московский, (1703-1730) Ахмед III 23-й Османский султан, (1865) Редьярд Киплинг английский писатель, поэт и новеллист, Нобелевский лауреат.

По народному календарю. Данилов день. На Руси в этот день девушки пытались получить от святого Даниила хоть каплю его прозорливости. Для этого на трех лавровых листах писали имена трех его друзей — Анания, Азария и Мисаила — и клали под подушку. Ночью непременно должен был привидеться суженый. В этот день особое внимание уделяли огню. «Хозяйка печь топила, чтобы на два дня тепла хватило», — замечали люди. Ночью же разводили огромные костры, приговаривая при этом: «Разгони, огонь, темноту, постращай стужу». Обращали внимание на приметы погоды. Считалось, что если на Данила на деревьях появится иней, то Святки будут теплыми. Если же началась метель — это говорило о том, что летом пчелы будут хорошо роиться.

По лунному календарю. Первый лунный день – не время действий. Мы ещё только начинаем новый цикл, и сил у нас недостаточно. Сегодня лучше обдумать дела, чем непосредственно приступать к ним. Первый лунный день – самый лучший момент для построения планов и проектов, которые, впрочем, пока стоит держать при себе. Продумайте всё в деталях и как можно ярче себе представьте. Замыслы этого дня имеют высокие шансы на то, чтобы всё задуманное происходило легко, естественно, без напряжения. Это очень чистый день. А сны этого дня лёгкие: хорошее – к радости, а на плохое не обращайте внимания.

Источник: Calend.ru