Этот день в календаре. 3 января

Сегодня 3 января. Какими памятными датами и событиями известен этот день?

В МИРЕ

Сегодня в мире отмечается необычный праздник — эта дата считается Днем рождения соломинки для коктейлей.

В РОССИИ

В 1799 г. подписан Русско-турецкий договор, оформивший вступление Турции в антифранцузскую коалицию.

В 1850 г. в Санкт-Петербурге состоялась инсценировка казни петрашевцев.

В 1959 г. Аляска получила статус 49-го штата США.

В 1963 г.состоялся первый полет самолета Ил-62 в СССР.

Именины у Леонтия, Михаила, Никиты, Петра, Прокопа, Сергея, Ульяны, Филарета.

Родились в этот день. (1892) Джон Толкиен, английский писатель жанра фэнтези, автор книг «Хоббит» и «Властелин колец». (1906) Алексей Стаханов, советский шахтер, основоположник стахановского движения. (1925) Григорий Мкртчян, советский хоккеист и тренер, олимпийский чемпион. (1956) Мэл Гибсон, американо-австралийский актер, режиссер, сценарист и продюсер. (1969) Михаэль Шумахер, немецкий автогонщик, многократный рекордсмен и чемпион «Формулы-1».

По народному календарю. Прокопьев день. В Прокопьев день девушки не выходили из дома, а с раннего утра мели полы. Чем больше зерна наметут — тем больше счастья привалит. После из зерна толкли муку, из которой пекли постный блин и готовили кисель. Все это полагалось делать в полной тишине. Блин съедали, запивая киселем и ни с кем не делясь. Считалось, что если при этом загадать желание — оно обязательно сбудется.

По лунному календарю. Сегодняшний день хорош для дороги. Не совершайте недобрых поступков. Даже если вам тяжело, не переносите тяжесть на окружающих, примите происходящее как данность: со временем вы увидите, что всё, что ни случилось, все было к лучшему. Можете провести день на природе. Также сегодня хорошо помечтать. А лучше всего соединить приятное с полезным – провести день на природе в мечтаниях и раздумьях. В любом случае, проведите день в спокойной доброжелательной атмосфере — создайте подходящую атмосферу сами. Обратите внимание на свои сны. В этот день они могут принести интересную информацию. Очень хорошо, если сегодня вы плачете во сне — это значит, что происходит очищение организма, приведение его в порядок. Если сны связаны с дорогой, движением — всё благополучно. Если же снится какая-либо неприятность — непременно займитесь своим здоровьем.

Источник: Calend.ru