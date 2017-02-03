Этот день в календаре. 3 февраля

Сегодня 3 февраля. Какими памятными датами и событиями известен этот день?

В МИРЕ

3 февраля 1933 г. в Кембридже состоялось торжественное открытие Мондовской лаборатории. В 1921 году Петр Капица направлен в научную командировку в Англию с группой российских ученых на стажировку в Кавендишскую лабораторию великого физика Эрнста Резерфорда в Кембридже. Произведенные им в этой лаборатории исследования в области магнитных полей принесли Петру Капице мировую славу.

В 1972 г. 3 февраля открылись XI зимние Олимпийские игры в Саппоро (Япония). С 3 по 13 февраля 1972 года в городе Саппоро (Япония), который выиграл право проведения Игр 1972 года с большим преимуществом в голосах у канадского Банфа, финского Лахти и американского Солт-Лэйк-Сити. Надо сказать, что это была первая зимняя Олимпиада, проходившая в Азии. Но провести Игры этому японскому городу было доверено не в первый раз – Саппоро должен был проводить Олимпиаду в 1940 году, но из-за войны с Китаем он от проведения соревнований отказался.

Саппоро – известный центр зимнего спорта – расположен на острове Хоккайдо, самом северном из японских островов. К времени проведения Олимпиады город уже был известен как туристических курорт, привлекающий своей живописной природой и ежегодными фестивалями снежных скульптур. Организаторы Игр постарались в плане подготовки к проведению соревнований – были возведены прекрасные спортивные сооружения и трассы. Ведь одной из главных задач Японии было показать социальные и экономические изменения, произошедшие в стране за послевоенные десятилетия. Кстати, на данную Олимпиаду было аккредитовано около 4 тыс. журналистов.

В РОССИИ

3 февраля 1565 г. Иван Грозный учредил опричнину. Опричнина – период в истории России с 1565 года до смерти Ивана Грозного, обозначившийся государственным террором и системой чрезвычайных мер. Слово «опричнина» происходит от древнерусского «опричь», что означает «особый», «кроме».

В 1826 г. Александр Грибоедов был арестован по подозрению в причастности к восстанию декабристов.

В 1966 г. 3 февраля Советская станция «Луна-9» впервые в мире осуществила мягкую посадку на Луну. В 1911 году Циолковский произнес вещие слова: «Человечество не останется вечно на Земле, но, в погоне за светом и пространством, сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе все околоземное пространство».

Родились в этот день. (1809) Феликс Мендельсон, немецкий композитор, известный как автор Свадебного марша. (1941) Эдуард Володарский, советский и российский сценарист, драматург, Заслуженный деятель искусств РСФСР. (1973) Андрей Чернышов, российский актер театра и кино, телеведущий.

По народному календарю. Максимов день, Максим-утешитель. Максима в народе называли утешителем. Считалось, что он помогает людям в бедах; ему молились о заступничестве за вдов и сирот. Каждый человек в Максимов день должен был вспомнить добрым словом всех, кто когда-либо приходил ему на помощь, а по возможности — и отблагодарить их делом. Также в этот день молились о благополучии семьи. Супруги выходили во двор, держась за руки, и вместе стряхивали с деревьев иней. При этом говорили: «Что Бог соединил, то человеку разъединить не под силу». На Максима пытались предсказать погоду и урожай. На этот счет существовало множество примет. Чистое небо предвещало мороз и плохой урожай. О морозе говорила и ясная заря. А если месяц ночью светит сквозь облака — «доброе будет жито».

Именины у Агнии, Анастасии, Анны, Евгения, Ивана, Ильи, Максима.

По лунному календарю. Сегодняшний день — активный и удачный для всех честных и порядочных людей. День хорош для новых приобретений – покупка, сделанная сегодня, принесет вам радость и удовлетворение. Более того, вполне вероятно, что ваша сегодняшняя молитва будет услышана. Во второй половине этого дня Луны особенно необходима собранность, организованность, ответственность, чтобы усилия первой половины дня не пошли прахом.

Возможны неожиданные повороты событий, чрезвычайные ситуации. Ограничьте контакты с водой только самыми необходимыми, с гигиенической и хозяйственной точек зрения, действиями. Не рекомендуется употреблять алкоголь. Сон может быть вещим, можете увидеть намёки на ваше истинное предназначение. Возможно, удастся даже понять, в чем смысл вашей жизни, для выполнения какой миссии вы рождены.

Источник: Calend.ru