Этот день в календаре. 29 января

Сегодня 29 января. Какими памятными датами и событиями известен этот день?

В МИРЕ

Сегодня — Международный день БЕЗ интернета. Международный День БЕЗ интернета (International Internet-Free Day). Он отмечается мировым интернет-сообществом ежегодно в последнее воскресенье января. Главная цель данного праздника – полностью отвлечь людей от компьютеров и глобальной сети хотя бы на один день, чтобы прожить этот день исключительно в «реальном» мире, общаться с другими людьми исключительно «вживую» или посвятить его своему любимому хобби (конечно же, не связанному с интернетом). Свою историю этот праздник ведет с начала 2000-х годов, а инициатором его учреждения, по одним данным, является «Британский Институт социальных изобретений», а по другим – британский некоммерческий онлайн-проект «DoBe.org». Единственное, что известно точно – что организаторами Международного дня БЕЗ интернета стали именно активные, продвинутые интернет-пользователи.

День мобилизации против угрозы ядерной войны отмечается во всем мире в годовщину принятия Делийской декларации, основной целью которой является призыв к прекращению гонки ядерных вооружений, сокращению и последующей постепенной ликвидации ядерных арсеналов стран мира и устранению самой угрозы ядерной войны.

В 1616 г. 29 января открыт мыс Горн — самая южная точка архипелага Огненная Земля В 1615 году группа купцов из голландского города Хорн организовала экспедицию для поиска нового пути в Ост-Индию. 25 мая из гавани Хорна вышли два судна: «Эндрахт» («Согласие») и «Хорн». На борту обоих судов было 87 человек. Командовал экспедицией Виллем Схаутен, а торговым директором был Якоб Ле-Мер.

В 1856 г. учреждена высшая военная награда Великобритании — «Крест Виктории». Во все времена и у всех народов прославлялись мужество и доблесть воинов, совершавших подвиги во имя Отчизны. Им вручались разного рода награды. В Великобритании это «Крест Виктории».

29 января 1886 г. Карл Бенц получил патент на свой первый автомобиль. После 1876 года, когда Николас Аугустин Отто запатентовал двигатель внутреннего сгорания, много толковых людей работали над его совершенствованием. И, может быть, родившийся в небольшом селении возле города Карлсруэ Карл Бенц остался бы одним из одним из сонма безымянных механиков и инженеров того времени, имена которых сейчас знают только архивариусы, но случай распорядился иначе.

В РОССИИ

29 января 1833 г. организована первая в России городская почтовая сеть. Местом, где впервые в России появилась городская почта, был Санкт-Петербург. Организована она была следующим образом — город разделили на почтовые округа, всего их было 17. В почтовых округах работали 45 пунктов, где принимали почту. Обычные лавки, работая до позднего вечера, отлично подходили для сбора корреспонденции, которую по два почтальона на каждый округ три раза в день относили на почтамт. В 1848 году отказались от услуг лавочников, развесив по городу почтовые ящики. На почтамте письма сортировались, ставился штемпель, и письмоносцы разносили их по адресам. «Штемпельные куверты» для оплаты почтовых расходов в Санкт-Петербурге появились с 1845 года.

В 1908 г. учрежден первый российский аэроклуб. В первом номере за 1908 год журнала «Воздухоплаватель», научно-популярного иллюстрированного журнала, издаваемого в Санкт-Петербурге, вышла статья коллежского асессора Василия Корна, в которой он призвал создать учреждение, пропагандирующее идеи спортивного воздухоплавания среди населения. Его призыв был услышан, и 29 января 1908 года в Санкт-Петербурге собрались на свое первое собрание учредители российского аэроклуба.

На собрании была создана комиссия, которой поручили разработать Устав клуба. Устав определил главную миссию созданного предприятия: развивать в России идеи применения воздухоплавания в научно-технических, военных и спортивных целях; организовать совместную деятельность ученых и любителей воздухоплавания.

В 1964 г. IX зимние Олимпийские игры прошли в австрийском городе Инсбрук с 29 января по 9 февраля 1964 года. Представители Австрии с самого начала принимали активное участие в работе МОК, да и во всем Олимпийском движении, поэтому, неудивительно, что их желание принять Олимпиаду у себя было очень велико. И вот в мае 1955 года на сессии МОК австрийский Инсбрук был избран столицей зимних Игр 1964 года, получив 49 голосов. Его конкуренты – канадский Калгари и финский Лахти – набрали вместе 9.

Родились в этот день. (1688) Эммануил Сведенборг, шведский ученый, философ и теолог. (1860) Антон Чехов, русский писатель и драматург. (1866) Ромен Роллан, французский писатель, Нобелевский лауреат. (1970) Дмитрий Маликов, советский и российский композитор, певец, продюсер, Народный артист России.

По народному календарю. Петр-полукорм. Первую часть своего названия день получил в честь апостола Петра — одного из учеников Иисуса Христа. Вторая часть названия — полукорм — говорит сама за себя. В этот день было принято оценивать, сколько корма для скота осталось до начала весеннего выпаса. прозвищем Петра были связаны и другие приметы — более мистические, нежели логические. Например, проверяли сколько ржаного хлеба осталось в амбарах. Если его было более половины от изначального запаса — это предвещало урожай будущим летом.

Существовали и приметы на погоду. В южных районах говорили: «На Петра вериги, трутся крыги». Крыги — это льдины, а поговорка означала начало ледохода. По другим приметам, если в этот день ветер дует с северной стороны — быть морозу. В то же время мороз в Петров день — предвестник летней жары.

Именины у Ивана, Максима, Неонилы, Петры.

По лунному календарю. День начинаний. Можно приступать к намеченным накануне важным делам, но только во второй половине лунного дня. В первой половине предпочтительней продолжать строить планы, потому что в это время повышается амбициозность и агрессивность. Лучше уменьшить внешние контакты, чтобы энергия агрессивности не нарушила ваши планы. Вторая половина дня более благоприятна, растет работоспособность, активизируется научная и практическая деятельность. Смело осваивайте новые знания в любой области – сейчас это весьма своевременно.

Источник: Calend.ru