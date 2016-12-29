Этот день в календаре. 29 декабря

Сегодня 29 декабря. Какими памятными датами и событиями известен этот день?

В МИРЕ

День Конституции в Ирландии. Именно в этот день в 1937 году в стране была принята ныне действующая Конституция, объявившая прежний британский доминион независимым демократическим государством. Республика Ирландия расположена в Западной Европе. Она занимает большую часть одноименного острова. Название государства происходит от слова Éire, что в переводе с ирландского означает «государство».

В 1984 г партия Индийский национальный конгресс под руководством Раджива Ганди одержала победу на выборах в индийский парламент.

В РОССИИ

В 1902 г. в Москве состоялась официальная церемония открытия гостиницы «Националь».В начале 20 века в российской архитектуре был моден эклектичный стиль. В этом стиле Варваринское Общество Домовладельцев и заказало новую гостиницу архитектору — академику Александру Иванову. В строительство были вложены огромные по тем временам средства в один миллион рублей. Были оборудованы шикарные меблированные квартиры, роскошные апартаменты, прекрасные рестораны и магазины.

В 1911 г. в Москве появился маршрут легендарной «Аннушки» — трамвая «А». 29 декабря 1911 года был пущен трамвай «А», который москвичи любовно называли «Аннушкой». Он курсировал по Бульварному кольцу и Москворецкой набережной. А потом и трамвай «Б» — «Букашка», ездивший на всем протяжении Садового кольца.

В 1927 г. открыта коммуна имени Ф.Э. Дзержинского — детское воспитательное учреждение. В коммуну поступали как беспризорные дети, так и дети из семей. Коммунары получали широкое общее образование. Одним из основных принципов воспитания в коммуне было соединение обучения с производительным трудом.

В 1932 г. в СССР установлено почетное звание «Ворошиловский стрелок» 1-й и 2-й степеней. Подготовка ворошиловских стрелков стала неотъемлемой частью оборонно-массовой работы и вскоре была превращена в широкое движение трудящихся, молодежи за овладение стрелковым делом.

Именины у Александра, Аркадия, Владимира, Ильи, Макара, Марины, Николая, Павла, Петра, Семена, Софьи.

Родились в этот день. (1709) Елизавета Петровна, российская императрица (1741-1762) из династии Романовых, дочь Петра I. (1721) Маркиза де Помпадур французская аристократка, официальная фаворитка короля Людовика XV. (1934) Владимир Сафронов, советский боксер, олимпийский чемпион, Заслуженный мастер спорта СССР. (1953) Томас Бах, президент МОК (с 2013 года), немецкий фехтовальщик, олимпийский чемпион. (1981) Сидзука Аракава, японская фигуристка, олимпийская чемпионка.

По народному календарю. День Агея Инесея. На Агея Инесея внимательно следили за погодой, особенно обращая внимание на иней. Если он густо усыпал ветви деревьев и постройки, это предвещало теплые Святки. Такое случалось нередко. «Агей-пророк сеет иней на порог», — говорили люди в этот день. Если же утром был сильный мороз, то он мог продержаться до самого Крещения. Крестьяне смотрели также, как лежит снег у заборов. Если сугробы приваливались вплотную к ограде, это означало, что лето будет неурожайным. Также по погоде на Агея судили о том, каким будет апрель.

По лунному календарю. Последнее Новолуние в этом году имеет огромное значение для каждого из нас, поэтому к нему стоит отнестись с максимальным вниманием. Днем и ближе к вечеру не стоит торопиться начинать новые дела. Не бегите никуда, ведите размеренный образ жизни и старайтесь завершить все то, что позволит вам встретить Новый год спокойно.

Источник: Calend.ru