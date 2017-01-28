Этот день в календаре. 28 января

Сегодня 28 января. Какими памятными датами и событиями известен этот день?

В МИРЕ

28 января отмечается Международный день защиты персональных данных. Это праздник был учрежден для того, чтобы пользователи сети не забывали о соблюдении правил поведения в интернете, которые помогают обезопасить их виртуальную и реальную жизнь.

В 1077 г. 28 января произошло событие, вошедшее в историю как «Хождение в Каноссу». Хождение в Каноссу, или Каносское унижение – эпизод из истории средневековой Европы, связанный с борьбой римских пап с императорами Священной Римской империи. Этот эпизод ознаменовал победу папы Григория VII над императором Генрихом IV.

В 1897 г. получен первый пригодный для серийного производства дизельный двигатель. 28 февраля 1892 года Рудольф Дизель получил патент под названием «Рабочий процесс и способ выполнения одноцилиндрового и многоцилиндрового двигателей». Именно эту дату считают днем рождения дизельных двигателей, которые мы все сегодня называем для краткости просто дизелем. По-настоящему рождение дизеля состоялось 28 января 1897 года, когда Рудольф Дизель успешно испытал двигатель внутреннего сгорания нового типа с самовоспламенением топлива от сжатия и получил первый образец, пригодный для серийного производства.

В 1986 г. произошла трагедия на космическом челноке «Челенджер». Накануне старта космического челнока температура во Флориде опустилась до необычно низкой отметки — минус 27 градусов. Инженеры компании «Мортон Тайокол», поставщика ракет-носителей на твердом топливе, просили отложить запуск «Челенджера», опасаясь, что кольца от холода потеряют эластичность, и плотность в пазах вокруг ракет будет нарушена.

В 2003 г. в Великобритании в продаже появилось «топливо из майонеза» — биодизель. 28 января началась продажа нового вида топлива, которое частично состоит из тех же элементов, что и маргарин, а также майонез. Приобрести экологически чистое топливо можно было в супермаркетах сети Sainsbury’s.

В РОССИИ

28 января 1906 года в Санкт-Петербурге открылись Женские политехнические курсы – первое в России высшее техническое учебное заведение для женщин. История женского высшего образования в России началась еще во второй половине 19 века. Одними из первых в 1869 году по инициативе И.И. Паульсона были открыты Аларчинские высшие женские курсы в Петербурге и Лубянские – в Москве, в 1872 году – Высшие женские медицинские курсы при Медико-хирургической академии в Петербурге.

Родились в этот день. (1608) Джованни Альфонсо Борелли, итальянский ученый эпохи Возрождения, основоположник биомеханики. (1841) Василий Ключевский, русский историк, академик. (1887) Артур Рубинштейн, польский и американский пианист. (1897) Валентин Катаев, советский писатель, поэт и драматург. (1938) Леонид Жаботинский, советский тяжелоатлет, рекордсмен мира и двукратный олимпийский чемпион.

По народному календарю. Павлов день. День получил свое название в честь церковного праздника — дня памяти преподобного Павла Фивейского. Его также называют Павлом Египетским или Павлом Отшельником. Считается, что Павел Фивейский был первым христианским монахом. По преданию, он прожил в отшельничестве 91 год; питался финиками и хлебом, которые приносил ему ворон, а от холода укрывался пальмовыми листьями. Согласно житию, Павел скончался во время молитвы; датой его смерти считается 341 год. В народе этот день получил еще одно название — День колдунов. Люди верили, что в этот день колдуны и колдуньи могут передавать ученикам свое искусство. Это было чревато разными неприятностями для окружающих — ведь ученикам нужно было опробовать полученные способности.

В Павлов день советовали остерегаться порчи и сглаза. Для этого предпринимались «защитные меры» — как одобренные церковью, так и близкие к языческим обрядам. Люди в Павлов день чаще и молились, и стучали по дереву, и плевали через плечо.

По поводу природных явлений говорили: «Павел день прибавил», «Павел взмок — дня приволок», — замечая, что зима уже неуклонно движется к своему концу, ночи становятся короче, а солнце — ярче. Следили и за погодой. Блестящие звезды в этот день предвещают мороз, тусклые — тепло, а «моргающие» — вьюгу. Если на севере показались тучи — не стоит надеяться на оттепель.

Также по Павлову дню смотрели, каким будет лето: если ясно – то сухим и жарким, если ветрено — то холодным, если идет снег — то дождливым. Идеальным вариантом считалась спокойная пасмурная погода.

Именины у Вениамина, Гавриила, Герасима, Елены, Ивана, Максима, Михаила, Павла, Прохора.

По лунному календарю. Сегодня лучше обдумать дела, чем непосредственно приступать к ним. Первый лунный день – самый лучший момент для построения планов и проектов, которые, впрочем, пока стоит держать при себе. Продумайте всё в деталях и как можно ярче себе представьте. Замыслы этого дня имеют высокие шансы на то, чтобы всё задуманное происходило легко, естественно, без напряжения. Сны этого дня лёгкие: хорошее – к радости, а на плохое не обращайте внимания.

Источник: Calend.ru