Этот день в календаре. 27 июня

Сегодня 27 июня. Чем известен этот день?

В МИРЕ

Всемирный день рыболовства. Начиная с 1985 года, ежегодно 27 июня отмечается Всемирный день рыболовства. Праздник установлен решением Международной конференции по регулированию и развитию рыболовства, состоявшейся в июле 1984 года в Риме.

День молодежи Южной Осетии.

День национального примирения в Таджикистане. Ежегодно 27 июня в Таджикистане отмечается государственный праздник – День национального примирения, установленный указом президента Эмомали Рахмонова в 1998 году в честь окончания пятилетней гражданской войны в Таджикистане.

День работников печати и средств массовой информации в Узбекистане.

День национального гимна Канады.

В РОССИИ

День молодежи России. День молодежи России официально отмечается 27 июня в соответствии с распоряжением первого президента РФ Б.Н. Ельцина № 459-РП от 24 июня 1993 года «О праздновании Дня молодежи».

В 1754 году императрица Елизавета Петровна утвердила проект Зимнего дворца. 27 июня 1754 года императрица Елизавета Петровна утвердила проект Зимнего дворца, представленный итальянским архитектором Растрелли. Строительство продолжалось 8 лет.

В 1905 году на броненосце «Потемкин» началось первое массовое революционное восстание в вооруженных силах России (14). 27 июня 1905 года в разгар Первой русской революции вспыхнуло восстание матросов на броненосце «Князь Потемкин Таврический». В это время он стоял недалеко от Одессы, где происходила общая стачка рабочих. В 1910 году III Государственная дума приняла Столыпинское аграрное законодательство. В конце 19 века русская деревня, обложенная налогами и огромными выкупными платежами, была на грани разорения. Во многих аграрных регионах страны начался голод.

В 1995 году вышло постановление правительства Москвы об установке памятника в ознаменование 300-летия Российского флота. Автором проекта Петру Великому стал знаменитый скульптор Зураб Церетели. Строительство памятника продолжалось 2 года.

Именины. Александр, Владимир, Георгий, Иосиф, Николай, Павел.

Родились в этот день. (1462) Людовик XII, король Франции (1498-1515). (1838) Пауль Маузер, немецкий конструктор-оружейник и предприниматель. (1891) Владимир Петляков, советский авиаконструктор. (1910) Павел Батицкий, советский военачальник, Маршал и Герой Советского Союза. (1940) Борис Хмельницкий, советский и российский актер театра и кино, композитор, народный артист России. (1950) Сергей Юшенков, российский политический деятель, кандидат философских наук. (1975) Тоби Магуайр, американский актер и продюсер.

По народному календарю. Елисей Гречкосей. В этот день также принято было освящать новую одежду, чтобы она не принесла своему хозяину несчастий. Так же поступали с чужой одеждой, доставшейся в дар или в наследство. Конечно, люди не ждали целый год до Елисеева дня, чтобы освятить все обновки. Ритуал совершали только с вещами, купленными после Нового года и надетыми не более трех раз, а также с нарядами, в которых человек чувствовал себя неуютно.

По лунному календарю. Фаза Луны: Первая четверть, Луна растущая. С этого дня на небе появляется лунный серп — начинается неомения (новомесячье). Энергетически день очень сильный, сегодня можно многое успеть. Рост энергии провоцирует напор и агрессию, поэтому настройтесь на самозащиту и будьте бдительны, чтобы не попасть в число жертв. Сегодня вы полны сил и энергии. В это время идет закладка событий месяца, поэтому всеми силами настройтесь на позитив, чтобы события вашей жизни в ближайшее время получили хорошее развитие. Будьте активны — потраченная сегодня на нужное дело энергия вернётся сторицей.

Источник: Calend.ru