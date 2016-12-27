Этот день в календаре. 27 декабря

Сегодня 27 декабря. Какими памятными датами и событиями известен этот день?

В МИРЕ

В 537 г. в столице Византийской империи Константинополе освящен Храм Святой Софии.

В 1897 г в Париже состоялась премьера комедии Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак».

В 1945 г. основан Международный валютный фонд.

В РОССИИ

В 1929 г. Иосиф Сталин провозгласил политику «сплошной коллективизации» сельского хозяйства СССР.

В 1932 г. издано Постановление ЦИК и СНК СССР о введении паспортной системы.

В 1990 г. Постановлением Совета министров РСФСР образован Российский корпус спасателей

Именины у Илариона, Николая, Филимона.

Родились в этот день. (1571) Иоганн Кеплер, немецкий математик, астроном, оптик и астролог. (1832) Павел Третьяков, российский предприниматель, меценат, основатель Третьяковской галереи. (1901) Марлен Дитрих, немецкая и американская киноактриса. (1934) Лариса Латынина, советская гимнастка, девятикратная олимпийская чемпионка, общественный деятель. (1934) Николай Сличенко, советский и российский актер, режиссер, певец, педагог, Народный артист СССР. (1939) Эммануил Виторган, советский и российский актер театра и кино, Народный артист России. (1948) Жерар Депардье, французский актер, ресторатор, винодел. (1971) Сергей Бодров российский актер, режиссер, сценарист.

По народному календарю. Филимонов день. По Филимону предсказывали погоду на февраль. Кроме того, если день выдавался студеным, то лето обещало быть жарким. Если же было снежно и ветрено — крестьяне ждали хорошего урожая в следующем году. А вот если погода менялась в течение дня несколько раз — то в течение зимы следовало ждать оттепелей.

По лунному календарю. Чтобы день прошёл удачно, следует поддерживать себя в лёгком и радостном состоянии духа, стараться избегать напряжения и волнений. В этот день следует быть ближе к родным и близким людям.

Источник: Calend.ru